Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде украинка вырвала победу у экс-6-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 34)!
WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала
Маркета Вондроушова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:0, 2:6, 5:7
В третьей партии Вондроушова заработала два скрытых матчбола на подаче Элины в 9-м гейме, но украинка отыграла брейк-поинты.
Это была седьмая встреча соперниц. Свитолина выиграла четвертое очное противостояние и первое за 6 лет. В предыдущих трех поединках победу забирала чешка, в том и числе и на двух важных турнирах – в полуфинале Олимпиады-2021 и полуфинале Уимблдона-2023.
Свитолина впервые с июня 2023 года получила баранку и во второй раз в карьере сумела забрать матч после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6.
Следующей соперницей Элины в Дохе будет шестая сеяная Джессика Пегула из США.
Свитолина стала второй украинкой, которой удалось пробиться во 2-й круг соревнований в Катаре. Ранее это сделала Марта Костюк, а Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вылетели из турнира.
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Добре, що сильні сторони переважують слабкі) Продовжуємо вболівати!
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P.S. NBA37, ти де там, уманський сосун?!))))
Браво Еліна!
Пані та панове, Еліна МАТЬ Світоліна!