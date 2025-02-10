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  4. Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
WTA
10 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:11
4883
17

Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой

Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

10 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:11
4883
17
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка вырвала победу у экс-6-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 34)!

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:0, 2:6, 5:7

В третьей партии Вондроушова заработала два скрытых матчбола на подаче Элины в 9-м гейме, но украинка отыграла брейк-поинты.

Это была седьмая встреча соперниц. Свитолина выиграла четвертое очное противостояние и первое за 6 лет. В предыдущих трех поединках победу забирала чешка, в том и числе и на двух важных турнирах – в полуфинале Олимпиады-2021 и полуфинале Уимблдона-2023.

Свитолина впервые с июня 2023 года получила баранку и во второй раз в карьере сумела забрать матч после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6.

Следующей соперницей Элины в Дохе будет шестая сеяная Джессика Пегула из США.

Свитолина стала второй украинкой, которой удалось пробиться во 2-й круг соревнований в Катаре. Ранее это сделала Марта Костюк, а Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вылетели из турнира.

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Элина Свитолина Маркета Вондроушова WTA Доха выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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introvert
Молодчинка. А от не варто було Маркеті на старті гри бублика вкручувати) Довела Еліну до сказу? Ну то й отримуй тепер!!!)
Звісно, не без валідолу в завершенні, але ми всі знаємо, за кого вболіваємо. Звикли) З Пегулою, є передчуття, може бути простіше
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+11
Sashamar
Зізнаюсь: не вірив. І не після 0:6, а до. Бо Вондрушова чомусь саме для Світоліной найнезручніша суперниця. Можна видихнути.
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+10
u6464u
обіграла дуже потужну Вондрушеву ,десь і не вірилось що Еліна зможе , але все склалось добре , з перемогою.
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+10
C.Пеклов
Просто молодець!
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+9
Vitaly Kozak
Цієї перемоги я чекав 5 років - з того просто страшного, нищівного програшу Еліни цій чешці в Римі. Перший сет сьогодні теж просто приголомшив. Тим приємніше перемога.
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+9
Fdail
Якось сітка вигляда як незручні суперниці Світоліної, але перемога над Маркетою є найважливішою,що Еліна може взяти з цього турніру. Еліна просто безпорадно програла Маркеті на усіх можливих покриттях й так само почала сьогодні,але змогла додати й вперше за довгий час перемогти. Молодець
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+9
Mark4854590
Оце так камбек. Еліна молодець, що не розклеялась и змогла зібратись та перемогти
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+9
introvert
Хоча Еліна біля сітки - це завжди стрес для психіки, і її власної, і її уболівальників. Чому вона її так боїться? Чим вигідніша ситуація, тим більша вірогідність помилки. Холоднокровністю і не пахне. 
Добре, що сильні сторони переважують слабкі) Продовжуємо вболівати!
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+7
Vitaly Kozak
Далі Пегула - не менш принципова суперниця. Хоча в останньому протистоянні на Олімпіаді Еліна її перемогла, перед тим вона їй чотири рази поспіль програла.
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+5
Vlad Holl
Впізнаєш Еліну ? Впізнаю ! Ну , просто професіонал до мізків кісток . Світоліна неповторна і єдина  в Україні така боєць.
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+5
Neptun
Чудове перевтілення після жаху першого сета!
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+5
mevast
 Еліні вітання. Сталося диво. І винуватицею цього дива стала скоріше Маркета ніж Еліна. Надіємось на наступне приємне диво. 
.
Ответить
+4
Андрій Заліщук
А той кончалига уманська уже на пенсію відправляла нашу Світоліну, з себе починай!
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+2
Андрій Заліщук
Оманливий бублик, я десь і вірив, що камбеку бути сьогодні від Ельки, молодчинка!
P.S. NBA37, ти де там, уманський сосун?!))))
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+1
adidas77
Такого бійця в нашому тенісі більше немає!
Браво Еліна!
Ответить
0
DaniilAh
У новині таке написати не міг, але в коментарях...
Пані та панове, Еліна МАТЬ Світоліна!
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0
oldman
Це психологія топових спортсменів - думати тільки про поточний розіграш.
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-2
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