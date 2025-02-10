Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 50) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 46) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Ребекка одержала вторую победу.

За матч Ангелина сумела взять только одну подачу соперницы и позволила Шрамковой сделать 4 брейка.

На прошлой неделе Калинина выступила на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке, где свой последний матч провела 7 февраля.

В 2025 году на счету Ангелины 11 поединков, 6 побед и 5 поражений. Лучшим результатом сезона пока остается полуфинал в Брисбене.

Украину в Катаре в одиночном разряде продолжат представлять три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Костюк днем ранее уже выиграла стартовый матч, а Свитолина и Ястремская начнут выступления на тысячнике 10 февраля.