Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала
Ангелина уступила Ребекке Шрамковой в 1-м раунде соревнований WTA 1000 в Катаре
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 50) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 46) за 1 час и 7 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 2:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Ребекка одержала вторую победу.
За матч Ангелина сумела взять только одну подачу соперницы и позволила Шрамковой сделать 4 брейка.
На прошлой неделе Калинина выступила на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке, где свой последний матч провела 7 февраля.
В 2025 году на счету Ангелины 11 поединков, 6 побед и 5 поражений. Лучшим результатом сезона пока остается полуфинал в Брисбене.
Украину в Катаре в одиночном разряде продолжат представлять три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Костюк днем ранее уже выиграла стартовый матч, а Свитолина и Ястремская начнут выступления на тысячнике 10 февраля.
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UPD. Он Ешлін Крюгер туди ж. Після фіналу в Абу-Дабі взяла тут і програла Соньці.
Дивимось ... а після - і Даяна, і Еліна ..)
За збірну не грає бо травми, а за себе не грає бо малороска .