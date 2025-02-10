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WTA
10 февраля 2025, 14:14 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:22
1298
12

Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала

Ангелина уступила Ребекке Шрамковой в 1-м раунде соревнований WTA 1000 в Катаре

10 февраля 2025, 14:14 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:22
1298
12
Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 50) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Ребекке Шрамковой (Словакия, WTA 46) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Ребекка одержала вторую победу.

За матч Ангелина сумела взять только одну подачу соперницы и позволила Шрамковой сделать 4 брейка.

На прошлой неделе Калинина выступила на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке, где свой последний матч провела 7 февраля.

В 2025 году на счету Ангелины 11 поединков, 6 побед и 5 поражений. Лучшим результатом сезона пока остается полуфинал в Брисбене.

Украину в Катаре в одиночном разряде продолжат представлять три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Костюк днем ранее уже выиграла стартовый матч, а Свитолина и Ястремская начнут выступления на тысячнике 10 февраля.

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Ангелина Калинина Ребекка Шрамкова WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
А хтось чекав на щось інше? Та воно й на краще, мокші б злила під нуль.
Удачі Ребецці в наступній грі!
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+9
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Sashamar
Це вже схема і, на жаль, не дуже приємна. Геля досягає більш-менш пристойного результату на одному з турнірів (одна четверта, півфінал), але потім довго відновлюється. А це шапіто (WTA-тур) триває майже рік без перерви. Тобто грати інколи доводиться щотижня. Геля так грати не може.
UPD. Он Ешлін Крюгер туди ж. Після фіналу в Абу-Дабі взяла тут і програла Соньці.
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+3
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Vitaly Kozak
Ребекка на підйомі з минулого року, досягла того рівня, на якому раніше роками перебувала Геля, і сьогодні була сильніша за неї. М'ячі лягали точніше в корт, помилялась менше за нашу співвітчизницю. Добре, якби й у наступній грі все так залітало.
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+2
Андрій Заліщук
По ходу треба поправити своє здоров'я, бо щось вяло виглядала сьогодні Геля
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+1
C.Пеклов
Срамкова гравець типа саснович,  з не потужної подачею, але Геля зараз настільки слабо грає,що й з такими не може впоратися, сумно
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0
Sit Simurg
Там Даша Касаткіна почала проти путінки-кудерметов ...
Дивимось ...  а після - і Даяна, і Еліна ..)
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-1
33may
Конечно нужен отдых, не так-то просто это влетать всем и вся
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-2
Vlad Holl
В Австралії їй не комфортно , в Румунії їй млосно , в Катарі у неї діарея , а на ділі просто пусте місце . Залишилося почекати Риму і після нього обвал в рейтингу до другої сотні . 
За збірну не грає бо травми, а за себе не грає бо малороска .
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-3
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Первый Среди Равных
позор нації
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-7
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