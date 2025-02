Калинина дважды не подала на матч и уступила нейтралке на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 3-м раунде украинка уступила Александре Саснович (WTA 128) в трех сетах за 2 часа и 35 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) [4] – Александра Саснович [LL] – 6:2, 4:6, 6:7 (3:7)

В третьей партии Калинина дважды подавала на матч, но позволила Саснович перевести игру на тай-брейк. На тай-брейке украинка повела 3:1, однако отдала 6 поинтов подряд.

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 1:1.

7 февраля Ангелина празднует свое 28-летие. К сожалению, сделать себе подарок не удалось.

Калинина боролась за 2-й полуфинал в 2025 году. Впервые в новом сезоне ей удалось добраться до этой стадии в январе на соревнованиях в Брисбене.

Ангелина в третий раз в карьере играет на турнире в Клуж-Напоке. Стадии четвертьфинала она ни разу не преодолела.

За выход в решающий поединок Саснович сыграет против победительницы противостояния Анастасия Потапова (WTA 32) – Элла Зайдель (Германия, WTA 143).

В Румынии Ангелина успела выиграть у Елены-Габриэлы Русе и у Сюзан Ламенс.

