Проходит дальше Рапид Вена
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Лига конференций14 марта 2025, 04:38 | Обновлено 14 марта 2025, 04:58
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Рапид - Борац - 2:1. Астрийцы вырывают победу. Видео голов и обзор
Команда из Боснии и Герцеговины была близка к четвертьфиналу
14 марта 2025, 04:38 | Обновлено 14 марта 2025, 04:58
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13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Рапид» и «Борац».
Боснийцы были очень близки к четвертьфиналу и даже первыми вышли вперед.
Но радость команды «Борац» длилась всего четыре минуты. Футболисты «Рапида» сначала сравняли счет, а в овертайме вышли вперед.
В четвертьфинале «Рапид» сыграет со шведским «Юргорденом».
Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта
Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч - 1:1].
Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 - Огринец, 66
Видео голов и обзор матча
События матча
96’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Рапид Вена).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Огринец (Борац Баня-Лука).
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