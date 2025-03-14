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13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Борац Баня-Лука
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Лига конференций
14 марта 2025, 04:38 | Обновлено 14 марта 2025, 04:58
9
0

Рапид - Борац - 2:1. Астрийцы вырывают победу. Видео голов и обзор

Команда из Боснии и Герцеговины была близка к четвертьфиналу

14 марта 2025, 04:38 | Обновлено 14 марта 2025, 04:58
9
0
Рапид - Борац - 2:1. Астрийцы вырывают победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Рапид» и «Борац».

Боснийцы были очень близки к четвертьфиналу и даже первыми вышли вперед.

Но радость команды «Борац» длилась всего четыре минуты. Футболисты «Рапида» сначала сравняли счет, а в овертайме вышли вперед.

В четвертьфинале «Рапид» сыграет со шведским «Юргорденом».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч - 1:1].

Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 - Огринец, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

96’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Рапид Вена).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Огринец (Борац Баня-Лука).
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Лига конференций Рапид Вена Борац Баня-Лука видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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