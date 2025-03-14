Рапид - Борац - 2:1. Астрийцы вырывают победу. Видео голов и обзор

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций встречались «Рапид» и «Борац».

Боснийцы были очень близки к четвертьфиналу и даже первыми вышли вперед.

Но радость команды «Борац» длилась всего четыре минуты. Футболисты «Рапида» сначала сравняли счет, а в овертайме вышли вперед.

В четвертьфинале «Рапид» сыграет со шведским «Юргорденом».

Лига конференций. 1/8 финала. 13 марта

Рапид (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина) – 2:1 д.в. [первый матч - 1:1].

Голы: Бельо, 70, Шауб, 96 - Огринец, 66

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