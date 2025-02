Калинина вырвала победу у 67-й ракетки мира в 1/8 финала турнира в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [4] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 1:6, 6:4, 6:4

В третьей партии Калинина спасла два брейк-поинта при счете 3:3, а также отыграла один скрытый матчбол в 8-м гейме. В 9-м Ангелина сделала брейк, а затем подала на матч.

Это была третья встреча соперниц. Ангелина одержала третью победу в очных противостояниях.

Калинина в третий раз в карьере играет в Клуж-Напоке и в третий раз вышла в четвертьфинал на этих кортах. Следующей ее соперницей будет победительница противостояния Марина Стакушич (Канада, WTA 119) – Александра Саснович (WTA 128).

Калинина вышла во второй четвертьфинал в 2025 году. Ранее в этом сезоне она доходила до стадии 1/2 финала в Брисбене.

Ангелина осталась единственной представительницей Украины в Клуж-Напоке. Ранее соревнований в Румынии покинула Дарья Снигур.

Third time in the quarters in Cluj! 💪🏻



Anhelina Kalinina loves playing at the Transylvania Open ☺️ Will she take it a step further this year?#TO2025 🧛🏻‍♀️ pic.twitter.com/rdLyjRUL2g