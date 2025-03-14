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  4. Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 09:17 |
2816
4

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

14 марта 2025, 09:17 |
2816
4
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
shakhtar.com. Дарио Срна (слева) и Марино Пушич

Руководство «Шахтера» готовится к тому, чтобы попрощаться с Марино Пушичем, который ныне занимает должность главного тренера первой команды клуба.

По информации турецкого портала Aksam, боссы «горняков» хотят заменить боснийца молодым турецким специалистом Ардой Тураном, который проводит блестящий сезон в Суперлиге с «Эюпспором».

О том, что «Шахтер» выходил с предложением на Турана уже сообщалось несколько дней назад.

Наставник «Эюпспора» пока не дал положительного ответа, а решение о своем будущем намерен принять только по завершении текущего сезона.

Напомним, недавно Марино Пушич заявил, что «Шахтер» уже не способен составить конкуренцию «Динамо» в гонке за чемпионство и будет фокусироваться на борьбе за второе место с «Александрией».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Арда Туран новый тренер Шахтера отставка Эюпспор
Алексей Сливченко Источник: Aksam
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Комментарии 4
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Перець
Тільки сирника в тренери
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+1
Burevestnik
новому тренеру буде легше, бо на офіційному сайті ШД в складі клубу вже 13 легіонерів, в тому числі 9 бразильців. і це ще не все, бо будуть літом купівлі ще 2-3 гравців-бразильців. Чекаємо на зміну громадянства 4-5 гравців для повного ефекту бразильців і К.
    а шо ж українські гравці? для ШД це  ТАТОТАКЕ...
Ответить
0
AK.228
Хорошо бы… любой после Марины будет в +
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0
Remark
Нііііііііііііт 
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-1
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