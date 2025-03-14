Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

Руководство «Шахтера» готовится к тому, чтобы попрощаться с Марино Пушичем, который ныне занимает должность главного тренера первой команды клуба.

По информации турецкого портала Aksam, боссы «горняков» хотят заменить боснийца молодым турецким специалистом Ардой Тураном, который проводит блестящий сезон в Суперлиге с «Эюпспором».

О том, что «Шахтер» выходил с предложением на Турана уже сообщалось несколько дней назад.

Наставник «Эюпспора» пока не дал положительного ответа, а решение о своем будущем намерен принять только по завершении текущего сезона.

Напомним, недавно Марино Пушич заявил, что «Шахтер» уже не способен составить конкуренцию «Динамо» в гонке за чемпионство и будет фокусироваться на борьбе за второе место с «Александрией».