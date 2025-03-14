Определены полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс
Хольгер Руне – Даниил Медведев, Джек Дрейпер – Карлос Алькарас
В ночь на 14 марта состоялись все четвертьфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и были определены полуфинальные пары.
Второй сеяный и чемпион двух последних лет Карлос Алькарас переиграл Франсиско Черундоло.
Далее испанец сыграет против Джека Дрейпера, который прошел Бена Шелтона.
В еще одном полуфинале сойдутся Хольгер Руне и Даниил Медведев. Датчанин одолел Таллона Грикспора, а «нейтрал» оказался сильнее Артура Фиса.
Полуфиналы на корт И-У состоятся 15 марта.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12] – 7:5, 0:6, 3:6
Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:7 (7:9)
Нижняя часть сетки
Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13] – 4:6, 5:7
Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:7 (4:7)
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала
Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5]
Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2]
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