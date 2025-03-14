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ATP
14 марта 2025, 15:06 |
273
0

Определены полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс

Хольгер Руне – Даниил Медведев, Джек Дрейпер – Карлос Алькарас

14 марта 2025, 15:06 |
273
0
Определены полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 14 марта состоялись все четвертьфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и были определены полуфинальные пары.

Второй сеяный и чемпион двух последних лет Карлос Алькарас переиграл Франсиско Черундоло.

Далее испанец сыграет против Джека Дрейпера, который прошел Бена Шелтона.

В еще одном полуфинале сойдутся Хольгер Руне и Даниил Медведев. Датчанин одолел Таллона Грикспора, а «нейтрал» оказался сильнее Артура Фиса.

Полуфиналы на корт И-У состоятся 15 марта.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12] – 7:5, 0:6, 3:6
Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:7 (7:9)

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13] – 4:6, 5:7
Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5]
Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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