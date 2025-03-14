Определены полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс

В ночь на 14 марта состоялись все четвертьфинальные матчи на хардовом турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и были определены полуфинальные пары.

Второй сеяный и чемпион двух последних лет Карлос Алькарас переиграл Франсиско Черундоло.

Далее испанец сыграет против Джека Дрейпера, который прошел Бена Шелтона.

В еще одном полуфинале сойдутся Хольгер Руне и Даниил Медведев. Датчанин одолел Таллона Грикспора, а «нейтрал» оказался сильнее Артура Фиса.

Полуфиналы на корт И-У состоятся 15 марта.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Хольгер Руне [12] – 7:5, 0:6, 3:6

Артур Фис [20] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:7 (7:9)

Нижняя часть сетки

Бен Шелтон [11] – Джек Дрейпер [13] – 4:6, 5:7

Франсиско Черундоло [25] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Хольгер Руне [12] – Даниил Медведев [5]

Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2]