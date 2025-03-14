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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
14.03.2025 21:00 – перерыв 3 : 0
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
14 марта 2025, 21:34 | Обновлено 14 марта 2025, 21:42
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ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере

Аль-Наср провел быстрый гол в ворота команды Аль-Холуд

14 марта 2025, 21:34 | Обновлено 14 марта 2025, 21:42
196
0
ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 14 марта проходят матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовский клуб Аль-Наср принимает команду Аль-Холуд.

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Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0).

ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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