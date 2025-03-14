ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
Аль-Наср провел быстрый гол в ворота команды Аль-Холуд
Вечером 14 марта проходят матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Саудовский клуб Аль-Наср принимает команду Аль-Холуд.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0).
Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.
На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0).
ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
RONALDO WHAT AN INSANE GOAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/Pe1PiV7UxU— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 14, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Атлетико возникает надежда на спасение, но все будет зависеть от ловкости юристов и позиции УЕФА
Тайсон поддержал своего друга Джозефа