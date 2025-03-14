Вечером 14 марта проходят матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовский клуб Аль-Наср принимает команду Аль-Холуд.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду, открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0).

ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере