Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 14 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Саудовский клуб Аль-Наср уверенно переиграл команду Аль-Холуд со счетом 3:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0). Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.
На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0), затем забил Джон Дуран (3:1). Гостям во втором тайме удалось отыграть один мяч – автогол провел Али Ладжами.
Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 14 марта
Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1
Голы: Роналду, 4, Мане, 26, Дуран, 41 – Ладжами, 72 (автогол)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале», а Винисиус – пойти в «Ман Сити»
Роман Максимюк не выходит на связь