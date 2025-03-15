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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
14.03.2025 21:00 – FT 3 : 1
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
15 марта 2025, 09:08 | Обновлено 15 марта 2025, 09:12
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0

Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии

15 марта 2025, 09:08 | Обновлено 15 марта 2025, 09:12
377
0
Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовский клуб Аль-Наср уверенно переиграл команду Аль-Холуд со счетом 3:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0). Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0), затем забил Джон Дуран (3:1). Гостям во втором тайме удалось отыграть один мяч – автогол провел Али Ладжами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 14 марта

Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1

Голы: Роналду, 4, Мане, 26, Дуран, 41 – Ладжами, 72 (автогол)

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Бассем Аль-Арини (Аль-Холуд).
56’
Nawaf Al-Boushail (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд автогол Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Холуд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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