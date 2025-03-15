Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1. Как забил Роналду. Видео голов и обзор

Вечером 14 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовский клуб Аль-Наср уверенно переиграл команду Аль-Холуд со счетом 3:1.

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Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0). Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0), затем забил Джон Дуран (3:1). Гостям во втором тайме удалось отыграть один мяч – автогол провел Али Ладжами.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 14 марта

Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1

Голы: Роналду, 4, Мане, 26, Дуран, 41 – Ладжами, 72 (автогол)