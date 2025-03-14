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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
14.03.2025 21:00 – FT 3 : 1
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
14 марта 2025, 23:10 | Обновлено 14 марта 2025, 23:34
237
1

Тысяча приближается. Аль-Наср уверенно выиграл с голом Роналду

Это 928-й гол в карьере португальского форварда

14 марта 2025, 23:10 | Обновлено 14 марта 2025, 23:34
237
1
Тысяча приближается. Аль-Наср уверенно выиграл с голом Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 14 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовский клуб Аль-Наср уверенно переиграл команду Аль-Холуд со счетом 3:1.

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Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет уже на 4-й минуте матча (1:0).

Это 928-й гол в карьере Роналду, и до отметки в 1000 забитых мячей интервал уменьшился.

На 26-й минуте сенегалец Садио Мане удвоил перевес хозяев поля (2:0), затем забил Джон Дуран (3:1). Гостям во втором тайме удалось отыграть один мяч – автогол провел Али Ладжами.

Лидеры: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (54), Аль-Наср, Аль-Кадисия (по 51), Аль-Ахли (48), Аль-Шабаб (43).

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур, 14 марта

Аль-Наср – Аль-Холуд – 3:1

Голы: Роналду, 4, Мане, 26, Дуран, 41 – Ладжами, 72 (автогол)

Аль-Халидж – Аль-Вахда – 0:2

Голы: Бакуна, 2, Амин, 63

Дамак – Аль-Кадисия – 1:0

Гол: Хабиб Диалло, 90+11 (пен)

Фотогалерея: Криштиану Роналду

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Мабуть до ЧС-2026 не вкладеться в тисячу. Доведеться ще грати
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