Пенальти для лидеров на 90+11 мин. Аль-Шабаб забил 6 мячей, играл ли Бущан?

​В чемпионате Саудовской Аравии вечером 13 марта состоялись матчи 25-го тура.

Аль-Шабаб на домашней арене разгромил команду Аль-Оруба (6:0). Хет-трик оформил Абдерразак Хамдалла.

Украинский голкипер Георгий Бущан не был включен в заявку хозяев поля на игру из-за лимита в 8 легионеров.

Лидер турнира Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Рияд (2:1) благодаря пенальти на 90+11 минуте.

Лидеры: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (43).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 13 марта

Аль-Фатех – Аль-Раед – 3:1

Голы: Варгас, 27, 60, Батна, 65 (пен) – Гонсалес, 82

Аль-Шабаб – Аль-Оруба – 6:0

Голы: Хамдалла, 16, 59 (пен), 82 (пен), Гуанка, 34, Бонавентура, 52, Худт, 69

Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Диаби, 55, Аль-Шехри, 90+11 (пен) – Баеш, 81

Турнирная таблица