Пенальти для лидеров на 90+11 мин. Аль-Шабаб забил 6 мячей, играл ли Бущан?
Украинский голкипер не вошел в заявку саудовского клуба на игру
В чемпионате Саудовской Аравии вечером 13 марта состоялись матчи 25-го тура.
Аль-Шабаб на домашней арене разгромил команду Аль-Оруба (6:0). Хет-трик оформил Абдерразак Хамдалла.
Украинский голкипер Георгий Бущан не был включен в заявку хозяев поля на игру из-за лимита в 8 легионеров.
Лидер турнира Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Рияд (2:1) благодаря пенальти на 90+11 минуте.
Лидеры: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (43).
Чемпионат Саудовской Аравии
25-й тур, 13 марта
Аль-Фатех – Аль-Раед – 3:1
Голы: Варгас, 27, 60, Батна, 65 (пен) – Гонсалес, 82
Аль-Шабаб – Аль-Оруба – 6:0
Голы: Хамдалла, 16, 59 (пен), 82 (пен), Гуанка, 34, Бонавентура, 52, Худт, 69
Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:1
Голы: Диаби, 55, Аль-Шехри, 90+11 (пен) – Баеш, 81
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|24
|18
|4
|2
|57 - 23
|58
|2
|Аль-Хиляль
|24
|17
|3
|4
|70 - 28
|54
|3
|Аль-Кадисия
|24
|16
|3
|5
|37 - 20
|51
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|24
|14
|6
|4
|50 - 26
|48
|5
|Аль-Ахли Джидда
|24
|15
|3
|6
|47 - 23
|48
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|13
|4
|8
|47 - 30
|43
|7
|Аль-Иттифак
|24
|10
|5
|9
|32 - 34
|35
|8
|Аль-Таавун
|24
|9
|7
|8
|27 - 22
|34
|9
|Аль-Рияд
|24
|9
|6
|9
|26 - 33
|33
|10
|Аль-Холуд
|24
|9
|4
|11
|33 - 44
|31
|11
|Аль-Халидж
|24
|8
|6
|10
|30 - 35
|30
|12
|Аль-Оруба
|25
|8
|2
|15
|22 - 50
|26
|13
|Дамак
|24
|6
|6
|12
|29 - 41
|24
|14
|Аль-Фейха
|24
|4
|10
|10
|16 - 32
|22
|15
|Аль-Фатех
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|16
|Аль-Раед
|25
|5
|3
|17
|28 - 46
|18
|17
|Аль-Ахдуд
|24
|4
|5
|15
|23 - 39
|17
|18
|Аль-Вахда Мекка
|24
|4
|5
|15
|28 - 54
|17
События матча
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