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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
13.03.2025 21:00 – FT 6 : 0
Аль-Оруба
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Саудовская Аравия
14 марта 2025, 00:10 | Обновлено 14 марта 2025, 00:23
178
0

Пенальти для лидеров на 90+11 мин. Аль-Шабаб забил 6 мячей, играл ли Бущан?

Украинский голкипер не вошел в заявку саудовского клуба на игру

14 марта 2025, 00:10 | Обновлено 14 марта 2025, 00:23
178
0
Пенальти для лидеров на 90+11 мин. Аль-Шабаб забил 6 мячей, играл ли Бущан?
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

​В чемпионате Саудовской Аравии вечером 13 марта состоялись матчи 25-го тура.

Аль-Шабаб на домашней арене разгромил команду Аль-Оруба (6:0). Хет-трик оформил Абдерразак Хамдалла.

Украинский голкипер Георгий Бущан не был включен в заявку хозяев поля на игру из-за лимита в 8 легионеров.

Лидер турнира Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Рияд (2:1) благодаря пенальти на 90+11 минуте.

Лидеры: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Наср, Аль-Ахли (по 48), Аль-Шабаб (43).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур, 13 марта

Аль-Фатех – Аль-Раед – 3:1

Голы: Варгас, 27, 60, Батна, 65 (пен) – Гонсалес, 82

Аль-Шабаб – Аль-Оруба – 6:0

Голы: Хамдалла, 16, 59 (пен), 82 (пен), Гуанка, 34, Бонавентура, 52, Худт, 69

Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Диаби, 55, Аль-Шехри, 90+11 (пен) – Баеш, 81

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 24 18 4 2 57 - 23 58
2 Аль-Хиляль 24 17 3 4 70 - 28 54
3 Аль-Кадисия 24 16 3 5 37 - 20 51
4 Аль-Наср Эр-Рияд 24 14 6 4 50 - 26 48
5 Аль-Ахли Джидда 24 15 3 6 47 - 23 48
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 13 4 8 47 - 30 43
7 Аль-Иттифак 24 10 5 9 32 - 34 35
8 Аль-Таавун 24 9 7 8 27 - 22 34
9 Аль-Рияд 24 9 6 9 26 - 33 33
10 Аль-Холуд 24 9 4 11 33 - 44 31
11 Аль-Халидж 24 8 6 10 30 - 35 30
12 Аль-Оруба 25 8 2 15 22 - 50 26
13 Дамак 24 6 6 12 29 - 41 24
14 Аль-Фейха 24 4 10 10 16 - 32 22
15 Аль-Фатех 25 6 4 15 27 - 49 22
16 Аль-Раед 25 5 3 17 28 - 46 18
17 Аль-Ахдуд 24 4 5 15 23 - 39 17
18 Аль-Вахда Мекка 24 4 5 15 28 - 54 17
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Худт (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гуанка (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Фатех Аль-Рияд Аль-Раед Аль-Оруба Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Хамдалла Кристиан Гуанка Джакомо Бонавентура
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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