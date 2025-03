Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в ночь со среды на четверг Реал в серии пенальти обыграл земляков из Атлетико. Эта победа «бланкос» вызвала множество споров, скандалов и пересудов как в прессе, так и в экспертной среде. По сути, все сводилось к трактовке одного-единственного эпизода, связанного с отменой мяча, забитого в серии пенальти Хулианом Альваресом.

Польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком приняла, как считают многие, беспрецедентное решение, отменив мяч Альвареса после нескольких просмотров с применением технологии VAR. В конечном итоге, судьи решили, что Альварес дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового, что запрещено правилами. Однако как минимум сам аргентинец, его партнеры по команде, тренерский штаб Атлетико и все болельщики этой команды почувствовали себя ущемленными, ведь проигрывать в серии пенальти обидно всегда, а уступать еще и после таких спорных решений арбитров – неприятно вдвойне.

В социальных сетях и вовсе после той игры разразился скандал. Почитатели Атлетико, равно как и многочисленные недоброжелатели Реала, активно обсуждали, как УЕФА в очередной раз использовало малейшую же возможность, чтобы помочь «бланкос» продвинуться дальше по турнирной сетке самого престижного клубного турнира континента.

В итоге УЕФА даже пришлось выходить с публичным заявлением и официальной трактовкой эпизода, что случается не так уж и часто. В организации отметили правоту решения Марциняка, но также подчеркнули – само по себе нынешнее правило, возможно, требует изменений в аспекте того, когда второе касание оказалось непреднамеренным.

«Несмотря на то, что контакт был минимальным, Альварес все же коснулся мяча до того, как пробил по нему. Был двойной контакт. Согласно регламенту футбольных правил, VAR просигнализировал арбитру, что гол должен быть отменен. УЕФА начнет обсуждать вопрос того, стоит ли пересмотреть это правило в ситуации, когда игрок определенно случайно сделал двойное касание», – сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Стоит признавать откровенно: основная проблема заключается в том, что нет ни одного изображения, которое бы точно и четко доказывало, что Хулиан Альварес действительно коснулся мяча дважды во время своего удара. При этом VAR действительно всего через несколько секунд после забитого мяча аргентинца вынес вердикт и просигнализировал Марциняку, что этот гол засчитывать нельзя.

More proof that Julian Alvarez doesn't touch the ball twice



This game should 100% be replayed pic.twitter.com/XOlDB4eHTm