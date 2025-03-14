Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в ночь со среды на четверг Реал в серии пенальти обыграл земляков из Атлетико. Эта победа «бланкос» вызвала множество споров, скандалов и пересудов как в прессе, так и в экспертной среде. По сути, все сводилось к трактовке одного-единственного эпизода, связанного с отменой мяча, забитого в серии пенальти Хулианом Альваресом.

Польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком приняла, как считают многие, беспрецедентное решение, отменив мяч Альвареса после нескольких просмотров с применением технологии VAR. В конечном итоге, судьи решили, что Альварес дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового, что запрещено правилами. Однако как минимум сам аргентинец, его партнеры по команде, тренерский штаб Атлетико и все болельщики этой команды почувствовали себя ущемленными, ведь проигрывать в серии пенальти обидно всегда, а уступать еще и после таких спорных решений арбитров – неприятно вдвойне.

В социальных сетях и вовсе после той игры разразился скандал. Почитатели Атлетико, равно как и многочисленные недоброжелатели Реала, активно обсуждали, как УЕФА в очередной раз использовало малейшую же возможность, чтобы помочь «бланкос» продвинуться дальше по турнирной сетке самого престижного клубного турнира континента.

В итоге УЕФА даже пришлось выходить с публичным заявлением и официальной трактовкой эпизода, что случается не так уж и часто. В организации отметили правоту решения Марциняка, но также подчеркнули – само по себе нынешнее правило, возможно, требует изменений в аспекте того, когда второе касание оказалось непреднамеренным.

«Несмотря на то, что контакт был минимальным, Альварес все же коснулся мяча до того, как пробил по нему. Был двойной контакт. Согласно регламенту футбольных правил, VAR просигнализировал арбитру, что гол должен быть отменен. УЕФА начнет обсуждать вопрос того, стоит ли пересмотреть это правило в ситуации, когда игрок определенно случайно сделал двойное касание», – сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Стоит признавать откровенно: основная проблема заключается в том, что нет ни одного изображения, которое бы точно и четко доказывало, что Хулиан Альварес действительно коснулся мяча дважды во время своего удара. При этом VAR действительно всего через несколько секунд после забитого мяча аргентинца вынес вердикт и просигнализировал Марциняку, что этот гол засчитывать нельзя.

More proof that Julian Alvarez doesn't touch the ball twice



This game should 100% be replayed pic.twitter.com/XOlDB4eHTm — Brian (@Bri_an2) March 13, 2025

Ситуация выглядит настолько неприглядной, что некоторые эксперты уже вовсю призывают рассмотреть возможность переигровки матча, или как минимум послематчевой серии пенальти, в ходе которой и возникли неразрешимые споры. Очевидно, что большинство подобных призывов выглядят, как это часто бывает, просто эмоциональной реакцией на непривычное событие, однако в целом для Реала все выглядит не настолько уж и безоблачно…

Но реально ли УЕФА может заставить команды переиграть матч, точнее саму серию пенальти? Подобный сценарий выглядит практически невозможным, однако в истории современного футбола есть один отчасти похожий эпизод, который может быть использован юристами Атлетико в виде прецедента и тогда УЕФА и Реалу придется крайне несладко в аспекте попыток нивелировать эту претензию.

4 апреля 2015 года в Белфасте состоялся поединок элит-раунда квалификации на чемпионат Европы U-19 среди девушек между сборными Англии и Норвегии. На 90+6-й минуте при счете 2:1 в пользу скандинавок арбитры назначили пенальти в их ворота, который взялась исполнять капитан английской команды Лия Уильямсон. Она свою попытку реализовала, сделав счет 2:2, однако главный судья того поединка немка Мария Куртес взятие ворот отменила, зафиксировав вбегание футболисток английской сборной в штрафную соперника до момента нанесения удара. Вместо того, чтобы настоять на перебивании 11-метрового, что предусмотрено правилами футбола, Мария Куртес назначила свободный удар в пользу норвежских футболисток, а вскоре дала финальный свисток, зафиксировав их победу со счетом 2:1.

После этого эпизода в экспертной среде и в прессе возникли серьезные дебаты, а Футбольная ассоциация подала апелляцию в УЕФА, которая, к удивлению многих, была удовлетворена. Матч пришлось переиграть через пять дней (на тот момент и англичанки, и норвежки как раз провели финальные свои поединки в группе в рамках элит-раунда квалификации), причем именно с момента исполнения пенальти на 90+6-й минуте. Интересно, что главным арбитром в переигровке, которая состоялась 9 апреля 2015 года, была украинка Катерина Зора, заменившая свою немецкую коллегу, принявшую злосчастное решение. Женская сборная Англии U-19 пенальти реализовала, сменив бьющего, а матч завершился ничьей 2:2. В итоге и англичанки, и норвежки пробились в финальную часть Евро-2015 U-19 среди девушек – «три льва» как команда с первого места в группе, а скандинавки как лучшая команда среди всех остальных, финишировавших в отборочных группах на втором месте.

El penalti largo del mundo se hace realidad en un Inglaterra-Noruega femenino sub-19 http://t.co/V9D7parqGz pic.twitter.com/IimxJJexHL — Pasion Arbitral (@PasionArbitral) April 13, 2015



То решение УЕФА оказалось не менее скандальным, нежели нынешнее, которое принял Марциняк в матче Атлетико и Реала, так как впоследствии организацию обвинили в манипулировании результатом, ведь ничья практически заведомо обеспечивала выход на девичий чемпионат Европы и англичанкам, и норвежкам…

Безусловно, прямого совпадения в скандальных ситуациях нет, однако подобного рода эпизоды настолько редки для современного футбола, что их в целом можно пробовать использовать в юридической борьбе. Пойдут ли на это в Атлетико? Пока сказать сложно, однако после столь досадного вылета из Лиги чемпионов голкипер «матрасников» Ян Облак дал понять болельщикам, что игроки Атлетико сделали все возможное и покинули турнир с высоко поднятой головой: «Решения судей нужно уважать, даже если они не в нашу пользу. Футбол иногда может быть суровым, и то, что произошло сегодня, является примером этого. Справедливо это или несправедливо, сейчас это не имеет значения. Мы отдали все, что могли, мы провели отличный матч, мы хотели победить и пройти в 1/4 финала, но нам это не удалось. Разговоры о справедливости ничего не изменят – самое главное, что мы боролись до конца».

Похожую точку зрения после игры высказал и наставник Атлетико Диего Симеоне, заявивший, что футболисты и болельщики Реала надолго запомнят этот матч, так как в нем «матрасники» заставляли их страдать…

Текст: meta.ua