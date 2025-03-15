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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 02:56 | Обновлено 15 марта 2025, 03:35
17
0

ФОТО. Посетил Шевченко. В Бухаресте прошло обучение украинских тренеров

Тренеры-женщины получили международные сертификаты

15 марта 2025, 02:56 | Обновлено 15 марта 2025, 03:35
17
0
ФОТО. Посетил Шевченко. В Бухаресте прошло обучение украинских тренеров
УАФ

12 марта в румынском Бухаресте завершился финальный этап курса по футболу для тренеров-женщин, организованного благодаря меморандуму между Норвежской футбольной ассоциацией, Румынской футбольной федерацией и Украинской ассоциацией футбола.

Впервые в истории Украины обучение тренеров-женщин проходило с учетом всех соответствующих психологических особенностей отдельно за границей по современной системе.

В течение сезона 2024/25 УАФ могла отправить на обучение 20 тренеров-женщин. В конце концов, до финального этапа добрались 13 украинских специалисток, которые и получили международные сертификаты. Отметим, что главой нашей делегации выступила руководитель Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.

Символично, что финалисток в рамках своей рабочей поездки в Румынию посетили президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, которые уделяют особое внимание развитию женского футбола.

Украинские тренеры-финалистки, получившие международные сертификаты: Татьяна Аполонина, г. Владимир, Волынская обл.; Оксана Хапатько, г. Шпола, Черкасская обл.; Татьяна Павлик, г. Луцк, Волынская обл.; Юлия Левкова, г. Сарны, Ровенская обл.; Мария Тихонова, г. Константиновка, Донецкая обл.; Юлия Мотько, г. Киев; Алина Кузина, м. Киев; Елена Рудая, г. Костополь, Ровенская обл.; Ирина Майбородина, с. Ковалевка, Киевская обл.; Алена Кирильчук, г. Киев; Александра Темник, г. Винница; Яна Манчик, м. Николаев; Ксения Балюк, г. Синельниково, Днепропетровская обл.

ФОТО. Посетил Шевченко. В Бухаресте прошло обучение украинских тренеров

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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