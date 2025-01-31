ВИДЕО. 20 украинских тренеров прошли стажировку в Манчестер Сити
Специалисты познакомились с современной философией футбола
В январе 20 украинских тренеров прошли стажировку в одной из лучших академий мира – «Манчестер Сити».
Они ознакомились с современной философией футбола, получая ценные теоретические и практические знания лидеров мирового футбола.
Возможность пройти стажировку имели тренеры со всей Украины, которые подали заявки на сайте УАФ и отвечали критериям отбора Ман Сити.
Следующим шагом в УАФ обещают распространить новые знания и опыт от лучших мировых специалистов для воспитания юных украинских футболистов.
ВИДЕО УАФ. 20 украинских тренеров прошли стажировку в Манчестер Сити
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