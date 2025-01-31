ВИДЕО. 20 украинских тренеров прошли стажировку в Манчестер Сити

В январе 20 украинских тренеров прошли стажировку в одной из лучших академий мира – «Манчестер Сити».

Они ознакомились с современной философией футбола, получая ценные теоретические и практические знания лидеров мирового футбола.

Возможность пройти стажировку имели тренеры со всей Украины, которые подали заявки на сайте УАФ и отвечали критериям отбора Ман Сити.

Следующим шагом в УАФ обещают распространить новые знания и опыт от лучших мировых специалистов для воспитания юных украинских футболистов.

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ВИДЕО УАФ. 20 украинских тренеров прошли стажировку в Манчестер Сити