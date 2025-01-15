Украинские тренеры начали стажировку в футбольной системе Манчестер Сити

Стартовала стажировка украинских тренеров в футбольной системе английского «Манчестер Сити». Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Украинской ассоциацией футбола и английским клубом, официально закрепленному летом.

В рамках программы стажировки 20 украинских тренеров пройдут теоретическое и практическое обучение на базе «Манчестер Сити», где тренируется первая команда клуба.

За эту неделю отобранные тренеры смогут погрузиться в футбольную философию английского клуба, ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава.

В программу стажировки был открыт отбор среди украинских тренеров. Отбирались кандидаты по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, В или УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

Меморандум о сотрудничестве между УАФ и «Манчестер Сити» не только создает возможности для стажировки, но и предусматривает дальнейшее кураторство украинских тренеров. Эта инициатива направлена ​​на внедрение лучших мировых практик в детско-юношеский футбол Украины.

«Мы стремимся к тому, чтобы украинские тренеры получали знания от лучших в мире. Эта стажировка – важный шаг в подготовке кадров, способных развивать наших юных футболистов и помогать им достигать международного уровня», – отметил президент УАФ Андрей Шевченко.