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  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
Испания
14 марта 2025, 01:19 |
304
0

БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»

Джуд назвал лучших одноклубников

14 марта 2025, 01:19 |
304
0
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Лидер «Реала» англичанин Джуд Беллингем назвал двух лучших одноклубников в своей карьере. Джуд выделил легенд «бланкос» Тони Крооса и Луку Модрича.

«Лучший одноклубник? Трудно ответить на этот вопрос. Я играл со многими действительно хорошими игроками в Дортмунде, а также в сборной Англии, но я думаю, что, возможно, Тони Кроос или Лука Модрич – один из этих двух. Эти ребята на совершенно другом уровне, чем все остальные. Они все время на десять шагов впереди всех», – сказал Беллингем.

Ранее Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать «Реалу».

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Джуд Беллингем Тони Кроос Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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