БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»

Лидер «Реала» англичанин Джуд Беллингем назвал двух лучших одноклубников в своей карьере. Джуд выделил легенд «бланкос» Тони Крооса и Луку Модрича.

«Лучший одноклубник? Трудно ответить на этот вопрос. Я играл со многими действительно хорошими игроками в Дортмунде, а также в сборной Англии, но я думаю, что, возможно, Тони Кроос или Лука Модрич – один из этих двух. Эти ребята на совершенно другом уровне, чем все остальные. Они все время на десять шагов впереди всех», – сказал Беллингем.

Ранее Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать «Реалу».