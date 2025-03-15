Коул Палмер назвал своего самого тяжелого соперника
Звездный англичанин выделил Вирджила ван Дейка
Звездный английский футболист лондонского «Челси» Коул Палмер назвал самого тяжелого соперника, с которым сталкивался на поле. Палмер выделил нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Мой самый тяжелый соперник, против которого мне приходилось играть? Это Вирджил ван Дейк», – сказал Палмер.
Палмер неоднократно сталкивался с Ван Дейком в АПЛ в матчах «Челси» и «Ливерпуля».
В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».
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