Коул Палмер назвал своего самого тяжелого соперника

Звездный английский футболист лондонского «Челси» Коул Палмер назвал самого тяжелого соперника, с которым сталкивался на поле. Палмер выделил нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Мой самый тяжелый соперник, против которого мне приходилось играть? Это Вирджил ван Дейк», – сказал Палмер.

Палмер неоднократно сталкивался с Ван Дейком в АПЛ в матчах «Челси» и «Ливерпуля».

В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».