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Англия
15 марта 2025, 03:45 |
31
0

Коул Палмер назвал своего самого тяжелого соперника

Звездный англичанин выделил Вирджила ван Дейка

15 марта 2025, 03:45 |
31
0
Коул Палмер назвал своего самого тяжелого соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Звездный английский футболист лондонского «Челси» Коул Палмер назвал самого тяжелого соперника, с которым сталкивался на поле. Палмер выделил нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Мой самый тяжелый соперник, против которого мне приходилось играть? Это Вирджил ван Дейк», – сказал Палмер.

Палмер неоднократно сталкивался с Ван Дейком в АПЛ в матчах «Челси» и «Ливерпуля».

В этом сезоне на клубном уровне Палмер провел 32 матчей, забил 14 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмером интересуется «МЮ».

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Вирджил ван Дейк Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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