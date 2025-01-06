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  4. Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб
Англия
06 января 2025, 20:58 |
855
0

Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб

В трансфере англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед»

06 января 2025, 20:58 |
855
0
Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.

По информации Football Transfers, большой интерес к Палмеру проявляет титулованный английский клуб «Манчестер Юнайтед». В Палмере руководство «красных дьяволов» видит ключевого игрока для успешной перестройки команды. За Палмера «Манчестер Юнайтед» придется выплатить около 200 миллионов евро.

В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 22 матча, забил 13 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».

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Челси чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Коул Палмер Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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