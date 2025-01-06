Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб

Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.

По информации Football Transfers, большой интерес к Палмеру проявляет титулованный английский клуб «Манчестер Юнайтед». В Палмере руководство «красных дьяволов» видит ключевого игрока для успешной перестройки команды. За Палмера «Манчестер Юнайтед» придется выплатить около 200 миллионов евро.

В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 22 матча, забил 13 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».