Челси может потерять Палмера за €200 млн. На него претендует культовый клуб
В трансфере англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед»
Звездный хавбек «Челси» Коул Палмер может покинуть лондонский клуб.
По информации Football Transfers, большой интерес к Палмеру проявляет титулованный английский клуб «Манчестер Юнайтед». В Палмере руководство «красных дьяволов» видит ключевого игрока для успешной перестройки команды. За Палмера «Манчестер Юнайтед» придется выплатить около 200 миллионов евро.
В этом сезоне Палмер провел в АПЛ 22 матча, забил 13 голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Палмера заинтересовал переход в «Реал».
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