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  4. Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Англия
12 декабря 2024, 03:52 |
318
0

Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина

Коула заинтересовал вариант с «Реалом»

12 декабря 2024, 03:52 |
318
0
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Мадридский «Реал» интересовался английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером.

По информации испанских СМИ, Коула впечатлила заинтересованность «Реала», он решил покинуть «Челси» ради мадридского гранда. «Реал» ранее отказался от Палмера из-за цены, которую установил «Челси» – 200 миллионов евро. Однако ситуация может измениться из-за желания самого Коула покинуть клуб.

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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