Взрывной трансфер. Реал нацелился на суперзвезду английского футбола

Мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в королевском клубе активно следят за игрой 22-летнего футболиста и видят в нем потенциал в будущем стать лидером «галактикос».

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» сожалеет из-за того, что не подписал Кепу летом 2024 года.