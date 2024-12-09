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Испания
09 декабря 2024, 11:03 | Обновлено 09 декабря 2024, 11:04
1621
0

Взрывной трансфер. Реал нацелился на суперзвезду английского футбола

Коул Палмер может покинуть «Челси»

09 декабря 2024, 11:03 | Обновлено 09 декабря 2024, 11:04
1621
0
Взрывной трансфер. Реал нацелился на суперзвезду английского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в королевском клубе активно следят за игрой 22-летнего футболиста и видят в нем потенциал в будущем стать лидером «галактикос».

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» сожалеет из-за того, что не подписал Кепу летом 2024 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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