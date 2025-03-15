Азаров получил вызов в сборную Грузию на матчи Лиги наций с Арменией
Защитник Шахтера уехал из клуба, чтобы помочь национальной команде
Левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии для участия в плей-офф Лиги наций.
23-летний футболист поможет команде в решающих матчах против Армении, которые состоятся 20 и 23 марта.
Последний раз Азаров выходил на поле в составе сборной 19 ноября 2023 года, когда Грузия уступила Испании (1:3) в квалификации Евро-2024.
Суммарно на его счету 18 матчей за сборную крестоносцев, без забитых голов.
В текущем сезоне грузинский защитник провел во всех турнирах 12 поединков за Шахтер, отличившись двумя результативными передачами.
🇬🇪 Іраклі Азаров отримав виклик до збірної Грузії на матчі плейоф Ліги націй з Вірменією.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2025
⚽️ Поєдинки між 🇬🇪 Грузією та Вірменією 🇦🇲 відбудуться 20 і 23 березня.
🙏 Зичимо успіхів! 🧡#Shakhtar #ГрузіяВірменія pic.twitter.com/alYASdN1Xs
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