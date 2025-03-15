Азаров получил вызов в сборную Грузию на матчи Лиги наций с Арменией

Левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии для участия в плей-офф Лиги наций.

23-летний футболист поможет команде в решающих матчах против Армении, которые состоятся 20 и 23 марта.

Последний раз Азаров выходил на поле в составе сборной 19 ноября 2023 года, когда Грузия уступила Испании (1:3) в квалификации Евро-2024.

Суммарно на его счету 18 матчей за сборную крестоносцев, без забитых голов.

В текущем сезоне грузинский защитник провел во всех турнирах 12 поединков за Шахтер, отличившись двумя результативными передачами.