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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 02:43 | Обновлено 15 марта 2025, 03:25
19
0

Азаров получил вызов в сборную Грузию на матчи Лиги наций с Арменией

Защитник Шахтера уехал из клуба, чтобы помочь национальной команде

15 марта 2025, 02:43 | Обновлено 15 марта 2025, 03:25
19
0
Азаров получил вызов в сборную Грузию на матчи Лиги наций с Арменией
ФК Шахтер. Иракли Азаров

Левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии для участия в плей-офф Лиги наций.

23-летний футболист поможет команде в решающих матчах против Армении, которые состоятся 20 и 23 марта.

Последний раз Азаров выходил на поле в составе сборной 19 ноября 2023 года, когда Грузия уступила Испании (1:3) в квалификации Евро-2024.

Суммарно на его счету 18 матчей за сборную крестоносцев, без забитых голов.

В текущем сезоне грузинский защитник провел во всех турнирах 12 поединков за Шахтер, отличившись двумя результативными передачами.

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Иракли Азаров сборная Грузии по футболу Шахтер Донецк Лига наций сборная Армении по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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