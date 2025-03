ВИДЕО. 2 года назад. Как Холанд оформил пента-трик в Лиге чемпионов

14 марта 2023 года форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил пять голов в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 7:0, а по сумме двух поединков (8:1) «горожане» вышли в следующую стадию турнира.

Всего Эрлинг сыграл за «Манчестер Сити» 136 матчей, забил 118 голов и отдал 18 ассистов. В составе английского клуба Холанд выиграл Лигу чемпионов (2022/23), Премьер-лигу (2022/23, 2023/24), Кубок Англии (2022/23), Суперкубок УЕФА (2023), Клубный чемпионат мира (2023) и Суперкубок Англии (2024).

В нынешнем сезоне Холанд провел 38 матчей и отметился 32 результативными действиями (28 Г + 4 А).

