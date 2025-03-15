Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вильярреал
15.03.2025 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2025, 05:23 |
18
0

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 марта в 19:30 по Киеву

15 марта 2025, 05:23 |
18
0
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Керамика» пройдет матч 28-го тура Примеры Испании, в котором «Вильярреал» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда не так давно, при Эмери, добрались до своего главного успеха, выиграв Лигу Европы (а потом дошли до полуфинала Лиги чемпионов). Когда Унаи решил вернуться в Англию, казалось, что с этим справились безболезненно. Но прошлый сезон начинался удачно, и даже решение вернуть на тренерский пост Марселино не помогло его спасти. При нем дела заметно пошли на лад, но подняться в зону еврокубков, такое впечатление, банально не успели.

Как и ожидали оптимисты, клуб продолжил прогресс в этой темпораде. Очевидно, что на этот раз получится закончить в верхней части таблицы Примеры. Более того, практически гарантировано пятое место - и ставится амбициозная задача догнать Атлетик и стать четвертым. И в прошлом туре вдруг уступили скромному Алавесу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Реал Мадрид

Клуб всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Вроде бы и в прошлом сезоне было взято и Примеру, и Лигу чемпионов, и в нынешнем прибавили Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но все равно опять циркулируют слухи о возможной отставке Анчелотти летом - все решат итоги нынешнего сезона.

В нем уже было место болезненной неудаче, ведь в Суперкубке разгромно проиграли Барселоне. Это можно компенсировать в Копе дель Рей - там за счет непробиваемого Лунина выиграли на выезде первый полуфинал у Сосьедада. Параллельно боролись с Атлетико, в Лиге чемпионов. После 2:1 дома с ним на этой неделе быстро пропустили и так и не ответили. Но потом, не без везения, выиграли серию пенальти. При этом от соседа и, главное, Барселоны отстали в Примере, утратив завоеванное зимой лидерство. Ну хоть с Райо Вальекано оформили 2:1 и снова обогнали Атлетико.

Статистика личных встреч

В последнее время стабильно Вильярреал отбирал очки хотя бы раз за сезон у столичного гранда. Но в первом круге он проиграл Мбаппе и компании 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости допустят осечку. Но все же подстрахуемся форой 0 на чемпиона (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
15 марта 2025 -
19:30
Реал Мадрид
Фора Реала (0) 1.63 Сделать ставку
По теме:
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара
Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14 марта 2025, 11:36 3
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко

Александр может как покинуть клуб, так и остаться

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 91
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Футбол | 15.03.2025, 02:49
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
Футбол | 14.03.2025, 21:34
ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
ВИДЕО. Четыре минуты – и гол. Роналду забил 928-й мяч в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем