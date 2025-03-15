15 марта на «Керамика» пройдет матч 28-го тура Примеры Испании, в котором «Вильярреал» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда не так давно, при Эмери, добрались до своего главного успеха, выиграв Лигу Европы (а потом дошли до полуфинала Лиги чемпионов). Когда Унаи решил вернуться в Англию, казалось, что с этим справились безболезненно. Но прошлый сезон начинался удачно, и даже решение вернуть на тренерский пост Марселино не помогло его спасти. При нем дела заметно пошли на лад, но подняться в зону еврокубков, такое впечатление, банально не успели.

Как и ожидали оптимисты, клуб продолжил прогресс в этой темпораде. Очевидно, что на этот раз получится закончить в верхней части таблицы Примеры. Более того, практически гарантировано пятое место - и ставится амбициозная задача догнать Атлетик и стать четвертым. И в прошлом туре вдруг уступили скромному Алавесу.

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Реал Мадрид

Клуб всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Вроде бы и в прошлом сезоне было взято и Примеру, и Лигу чемпионов, и в нынешнем прибавили Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но все равно опять циркулируют слухи о возможной отставке Анчелотти летом - все решат итоги нынешнего сезона.

В нем уже было место болезненной неудаче, ведь в Суперкубке разгромно проиграли Барселоне. Это можно компенсировать в Копе дель Рей - там за счет непробиваемого Лунина выиграли на выезде первый полуфинал у Сосьедада. Параллельно боролись с Атлетико, в Лиге чемпионов. После 2:1 дома с ним на этой неделе быстро пропустили и так и не ответили. Но потом, не без везения, выиграли серию пенальти. При этом от соседа и, главное, Барселоны отстали в Примере, утратив завоеванное зимой лидерство. Ну хоть с Райо Вальекано оформили 2:1 и снова обогнали Атлетико.

Статистика личных встреч

В последнее время стабильно Вильярреал отбирал очки хотя бы раз за сезон у столичного гранда. Но в первом круге он проиграл Мбаппе и компании 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости допустят осечку. Но все же подстрахуемся форой 0 на чемпиона (коэффициент - 1,63).