Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе догоняет Левандовски. Реал одержал тяжелую победу в Ла Лиге
Испания
15 марта 2025, 21:29 | Обновлено 15 марта 2025, 22:02
1754
2

Мбаппе догоняет Левандовски. Реал одержал тяжелую победу в Ла Лиге

Мадридцы обыграли «Вильярреал»

15 марта 2025, 21:29 | Обновлено 15 марта 2025, 22:02
1754
2
Мбаппе догоняет Левандовски. Реал одержал тяжелую победу в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

В субботу, 15 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

Игра прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Гости победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче «Вильярреал» – уже на 7-й минуте забил Хуан Фойт. Отыгрались мадридцы на 17-й минуте усилиями Килиана Мбаппе, который уже впоследствии вывел «Реал» вперед. Во втором тайме команды голов не забивали.

Стартовым голкипером «Реала» сегодня был Тибо Куртуа. Андрей Лунин остался в запасе.

Благодаря дублю в этом матче Мбаппе вплотную приблизился к лучшему бомбардиру Ла Лиги Роберту Левандовски из «Барселоны». У француза 20 голов в чемпионате, а у поляка 21.

«Реал» набрал 60 очков и вышел на первую строчку в Ла Лиге. У «Барселоны» 57 баллов и два матча в запасе, у «Атлетико» 56 и одна игра в запасе.

Ла Лига. 28-й тур, 15 марта.

Вильярреал – Реал Мадрид – 1:2
Голы: Фойт, 7 - Мбаппе, 17, 23.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Мбаппе обошел Роналдо по количеству голов в первом сезоне в Реале
Мбаппе – второй игрок Реала после Роналду, забивший 30+ голов за сезон
Цыганков в старте. Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Вильярреал - Реал Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15 марта 2025, 21:01 1
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву

Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2025, 03:36 22
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут

Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 15.03.2025, 13:18
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»
Футбол | 15.03.2025, 14:13
Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»
Алан ШИРЕР: «Посмотрел этот пенальти больше 100 раз. Чушь какая-то»
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Теннис | 15.03.2025, 03:55
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Достойна гра від Вільярреала.
Ответить
+2
Mark4854590
Заруба за золото в Іспанії буде дай боже. Атлетіко вже без ЛЧ, можливо це буде плюсом для команди саме в чемпіонській гонці
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 9
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 22
Футбол
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем