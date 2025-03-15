Мбаппе догоняет Левандовски. Реал одержал тяжелую победу в Ла Лиге
Мадридцы обыграли «Вильярреал»
В субботу, 15 марта, прошел матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
Игра прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Гости победили со счетом 2:1.
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Открыл счет в матче «Вильярреал» – уже на 7-й минуте забил Хуан Фойт. Отыгрались мадридцы на 17-й минуте усилиями Килиана Мбаппе, который уже впоследствии вывел «Реал» вперед. Во втором тайме команды голов не забивали.
Стартовым голкипером «Реала» сегодня был Тибо Куртуа. Андрей Лунин остался в запасе.
Благодаря дублю в этом матче Мбаппе вплотную приблизился к лучшему бомбардиру Ла Лиги Роберту Левандовски из «Барселоны». У француза 20 голов в чемпионате, а у поляка 21.
«Реал» набрал 60 очков и вышел на первую строчку в Ла Лиге. У «Барселоны» 57 баллов и два матча в запасе, у «Атлетико» 56 и одна игра в запасе.
Ла Лига. 28-й тур, 15 марта.
Вильярреал – Реал Мадрид – 1:2
Голы: Фойт, 7 - Мбаппе, 17, 23.
🏁 @VillarrealCF 1-2 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2025
⚽ 7' Foyth
⚽ 17' @KMbappe
⚽ 23' @KMbappe
👉 @Emirates pic.twitter.com/DZqNJvbCtv
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