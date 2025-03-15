Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой обратился к руководству чемпионата Испании касательно графика матчей его коллектива:

«Как удалось победить? Я объясняю это тем, что у этой команды есть что-то особенное: характер, преданность делу... Иногда я злюсь на них, но мы должны ценить колоссальные усилия игроков. И особенно сегодня. Это последний раз, когда мы сыграли матч раньше, чем через 72 часа после завершения предыдущего. Больше такого не произойдет.

Мы дважды просили лигу изменить время матча, и ничего не произошло. Это последний раз. Если вы снова поставите нас в такую ситуацию, то мы не выйдем на матч.

Это была сложная игра, прежде всего из-за всего произошедшего, времени и силы соперника. Мы выстояли физически, а команда была истощена. Это победа, которая многое говорит о ресурсах этой команды.

Матч Атлетико – Барселона? Я буду болеть за футбол. Это матч, от которого можно получить удовольствие».

Видеообзор матча Вильярреал – Реал Мадрид (1:2)