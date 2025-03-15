Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Чемпионат Испании
Вильярреал
15.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2025, 23:15 |
2137
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»

Коуч сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча с Вильярреалом

15 марта 2025, 23:15 |
2137
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

15 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Вильярреал и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Керамика. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой обратился к руководству чемпионата Испании касательно графика матчей его коллектива:

«Как удалось победить? Я объясняю это тем, что у этой команды есть что-то особенное: характер, преданность делу... Иногда я злюсь на них, но мы должны ценить колоссальные усилия игроков. И особенно сегодня. Это последний раз, когда мы сыграли матч раньше, чем через 72 часа после завершения предыдущего. Больше такого не произойдет.

Мы дважды просили лигу изменить время матча, и ничего не произошло. Это последний раз. Если вы снова поставите нас в такую ситуацию, то мы не выйдем на матч.

Это была сложная игра, прежде всего из-за всего произошедшего, времени и силы соперника. Мы выстояли физически, а команда была истощена. Это победа, которая многое говорит о ресурсах этой команды.

Матч Атлетико – Барселона? Я буду болеть за футбол. Это матч, от которого можно получить удовольствие».

Видеообзор матча Вильярреал – Реал Мадрид (1:2)

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
По теме:
Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией
Реал впервые с 2017 года обыграл Вильярреал на выезде в Ла Лиге
ФОТО. Игроки Реала от усталости свалились на газон после финального свистка
Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Relevo
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 15 марта 2025, 13:18 24
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика

Украинца хотят продать летом

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 18
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Футбол | 15.03.2025, 07:51
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду
Футбол | 15.03.2025, 21:23
Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду
Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Бокс | 15.03.2025, 09:28
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
да, действительно прошло меньше 3 суток.
Вильярреал предложил высочайший темп и Реал выиграл матч исключительно на классе. После финального свистка почти все игрока Реала свалились на газон от усталости.
Ответить
+3
apepa
За такие бабки которые вы получаете в Реале, вы должны играть сутки двое!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
15.03.2025, 04:45 5
Теннис
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем