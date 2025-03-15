ФОТО. Игроки Реала от усталости свалились на газон после финального свистка
Королевский клуб переиграл Вильярреал 2:1 в 28-м туре Ла Лиги 2024/25
15 марта мадридский Реал переиграл Вильярреал со счетом 2:1 в 28-м туре Ла Лиги 2024/25.
За королевский клуб дубль оформил Килиан Мбаппе. У желтой субмарины единственный мяч забил Хуан Фойт.
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После завершения встречи в телетрансляцию попали кадры, как игроки сливочных садятся на газон. Футболисты Реала были явно недовольны своим физическим состоянием. Все из-за усталости.
С Вильярреалом Реал сыграл в субботу, но только в среду провел более 120 минут против Атлетико в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, где командам понадобилась серия пенальти для определения победителя (дальше прошел Реал). Между поединками прошло менее 66 часов.
ФОТО. Игроки Реала свалились на газон после финального свистка от усталости
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