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Испания
15 марта 2025, 22:42 |
1430
2

ФОТО. Игроки Реала от усталости свалились на газон после финального свистка

Королевский клуб переиграл Вильярреал 2:1 в 28-м туре Ла Лиги 2024/25

15 марта 2025, 22:42 |
1430
2
ФОТО. Игроки Реала от усталости свалились на газон после финального свистка
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта мадридский Реал переиграл Вильярреал со счетом 2:1 в 28-м туре Ла Лиги 2024/25.

За королевский клуб дубль оформил Килиан Мбаппе. У желтой субмарины единственный мяч забил Хуан Фойт.

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После завершения встречи в телетрансляцию попали кадры, как игроки сливочных садятся на газон. Футболисты Реала были явно недовольны своим физическим состоянием. Все из-за усталости.

С Вильярреалом Реал сыграл в субботу, но только в среду провел более 120 минут против Атлетико в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, где командам понадобилась серия пенальти для определения победителя (дальше прошел Реал). Между поединками прошло менее 66 часов.

ФОТО. Игроки Реала свалились на газон после финального свистка от усталости

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Ну так не грайте, бунтуйте,чи тоді не заплатять?)
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-1
easterly
Матч не бачив. Але думаю, що і цей раз тянули за вуха нєдомагающіх
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-6
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