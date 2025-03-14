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Чемпионат Испании
Вильярреал
15.03.2025 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 марта 2025, 12:26 |
538
0

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 19:30 матч чемпионата Испании

14 марта 2025, 12:26 |
538
0
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вильярреал – Реал Мадрид
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Вильярреал - Реал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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