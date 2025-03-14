15.03.2025 19:30 - : -
Испания14 марта 2025, 12:26 |
538
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Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 19:30 матч чемпионата Испании
14 марта 2025, 12:26 |
538
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В субботу, 15 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вильярреал – Реал МадридСмотреть трансляцию
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