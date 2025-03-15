Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Украина завершила евросезон на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге УЕФА
В середине недели состоялись ответные поединки 1/8 финала трех еврокубковых турниров.
Небольшие изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.
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После завершения 1/8 финала еврокубков определена окончательная позиция Украины в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2024/25.
Украина завершила сезон в таблице коэффициентов УЕФА на 23-м месте
Румыния оставалась единственной страной, которая еще могла потеснить Украину, однако ФКСБ (Стяуа) дважды уступил французскому Лиону в 1/8 финала Лиги Европы, не принеся дополнительных очков. Таким образом, активное участие румынских клубов в евросезоне завершено, и Украина зафиксировала за собой 23-е место.
Эта позиция определяет представительство украинских клубов в еврокубках сезона 2026/27.
Украина будет иметь 4 места в еврокубках сезона 2026/27:
- чемпион Украины будет стартовать в квалификации Q1 Лиги чемпионов
- обладатель Кубка (или вторая команда УПЛ) начнет с Q1 Лиги Европы
- еще две команды будут стартовать со квалификации Q2 Лиги конференций
Словения, которая является непосредственным конкурентом Украины в рейтинге, получила бонусные очки за выход клуба Целе в четвертьфинал Лиги конференций. Это позволяет ей нарастить преимущество в начале следующего сезона.
Польша впервые в истории обеспечила себе 15-е место в таблице коэффициентов, что позволит ей выставить две команды в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Это самый лучший результат страны в еврокубковом рейтинге с 1980 года.
На старте нового евросезона Украина занимает 28-е место в рейтинге УЕФА
Украине в следующем сезоне важно не опуститься ниже 29-й позиции, чтобы сохранить хотя бы текущий уровень представительства по раундам еврокубков.
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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