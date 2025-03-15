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Лига чемпионов
15 марта 2025, 01:00 | Обновлено 15 марта 2025, 01:15
227
0

Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала

Украина завершила евросезон на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге УЕФА

15 марта 2025, 01:00 | Обновлено 15 марта 2025, 01:15
227
0
Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Getty Images/Global Images Ukraine

В середине недели состоялись ответные поединки 1/8 финала трех еврокубковых турниров.

Небольшие изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

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После завершения 1/8 финала еврокубков определена окончательная позиция Украины в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2024/25.

Украина завершила сезон в таблице коэффициентов УЕФА на 23-м месте

Румыния оставалась единственной страной, которая еще могла потеснить Украину, однако ФКСБ (Стяуа) дважды уступил французскому Лиону в 1/8 финала Лиги Европы, не принеся дополнительных очков. Таким образом, активное участие румынских клубов в евросезоне завершено, и Украина зафиксировала за собой 23-е место.

Эта позиция определяет представительство украинских клубов в еврокубках сезона 2026/27.

Украина будет иметь 4 места в еврокубках сезона 2026/27:

  • чемпион Украины будет стартовать в квалификации Q1 Лиги чемпионов
  • обладатель Кубка (или вторая команда УПЛ) начнет с Q1 Лиги Европы
  • еще две команды будут стартовать со квалификации Q2 Лиги конференций

Словения, которая является непосредственным конкурентом Украины в рейтинге, получила бонусные очки за выход клуба Целе в четвертьфинал Лиги конференций. Это позволяет ей нарастить преимущество в начале следующего сезона.

Польша впервые в истории обеспечила себе 15-е место в таблице коэффициентов, что позволит ей выставить две команды в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Это самый лучший результат страны в еврокубковом рейтинге с 1980 года.

На старте нового евросезона Украина занимает 28-е место в рейтинге УЕФА

Украине в следующем сезоне важно не опуститься ниже 29-й позиции, чтобы сохранить хотя бы текущий уровень представительства по раундам еврокубков.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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