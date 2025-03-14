15.03.2025 17:00 - : -
Англия14 марта 2025, 13:16 |
2580
0
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
14 марта 2025, 13:16 |
2580
0
В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – БрайтонСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 марта 2025, 09:07 0
Тайсон поддержал своего друга Джозефа
Теннис | 14 марта 2025, 07:01 0
Полуфиналы на тысячнике в США: Соболенко – Киз, Андреева – Свентек
Теннис | 14.03.2025, 00:12
Футбол | 14.03.2025, 10:28
Футбол | 14.03.2025, 12:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2025, 12:04 10
14.03.2025, 07:47 5
13.03.2025, 19:40 15
12.03.2025, 18:06
13.03.2025, 08:59 1
14.03.2025, 00:43 1
12.03.2025, 12:16 7
13.03.2025, 07:50 4