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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.03.2025 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 марта 2025, 13:16 |
2580
0

Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

14 марта 2025, 13:16 |
2580
0
Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Брайтон
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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