В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы продолжает чередовать победы и поражения. «Манчестер Сити» разобрался с «Ньюкаслом» (4:0), но затем уступил «Ливерпулю» (0:2). А после победы над «Тоттенхэмом» последовало поражение от «Ноттингем Форест» (0:1). Команда набрала 47 очков и в турнирной таблице занимает пятое место. Своего будущего соперника «Манчестер Сити» опережает на одно очко, что добавляет интриги матчу.

Брайтон

Поражение от «Ноттингем Форест» (0:7) стало хорошей встряской для «Брайтона». Команда в АПЛ выдала серию из четырех побед подряд, по очереди обыграв «Челси» (3:0), «Саутгемптон» (4:0), «Борнмут» (2:1) и «Фулхэм» (2:1). Это позволили команде подняться на седьмое место. До зоны Лиги чемпионов всего три очка. В гостях «Брайтон» забивает больше мячей, чем на своем стадионе.

Личные встречи

В матче первого круга победу со счетом 2:1 одержал «Брайтон». Из последних пяти матчей «Манчестер Сити» выиграл три. Также была зафиксирована одна ничья.

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Диаш, Хусанов, Гонсалес, Доку, Савиньо, Силва, Фоден, Холанд..

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Гиншелвуд, Вебстер, ван Гекке, Аяри, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.

Прогноз

Будет принципиальная битва команд, которые в турнирной таблице находятся почти рядом. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.