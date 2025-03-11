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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.03.2025 17:00 - : -
Брайтон
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Англия
11 марта 2025, 22:12 | Обновлено 11 марта 2025, 22:13
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Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 марта в 17:00 по Киеву

11 марта 2025, 22:12 | Обновлено 11 марта 2025, 22:13
48
0
Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 15 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы продолжает чередовать победы и поражения. «Манчестер Сити» разобрался с «Ньюкаслом» (4:0), но затем уступил «Ливерпулю» (0:2). А после победы над «Тоттенхэмом» последовало поражение от «Ноттингем Форест» (0:1). Команда набрала 47 очков и в турнирной таблице занимает пятое место. Своего будущего соперника «Манчестер Сити» опережает на одно очко, что добавляет интриги матчу.

Брайтон

Поражение от «Ноттингем Форест» (0:7) стало хорошей встряской для «Брайтона». Команда в АПЛ выдала серию из четырех побед подряд, по очереди обыграв «Челси» (3:0), «Саутгемптон» (4:0), «Борнмут» (2:1) и «Фулхэм» (2:1). Это позволили команде подняться на седьмое место. До зоны Лиги чемпионов всего три очка. В гостях «Брайтон» забивает больше мячей, чем на своем стадионе.

Личные встречи

В матче первого круга победу со счетом 2:1 одержал «Брайтон». Из последних пяти матчей «Манчестер Сити» выиграл три. Также была зафиксирована одна ничья.

«Манчестер Сити» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Нунеш, Диаш, Хусанов, Гонсалес, Доку, Савиньо, Силва, Фоден, Холанд..
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Гиншелвуд, Вебстер, ван Гекке, Аяри, Балеба, Митома, Минте, Рюттер, Жоао Педро.

Прогноз

Будет принципиальная битва команд, которые в турнирной таблице находятся почти рядом. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
15 марта 2025 -
17:00
Брайтон
Тотал меньше 3,5 1,66 Сделать ставку
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Манчестер Сити - Брайтон Манчестер Сити Брайтон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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