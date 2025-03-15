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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.03.2025 17:00 – FT 2 : 2
Брайтон
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Англия
15 марта 2025, 18:55 | Обновлено 15 марта 2025, 19:05
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Ман Сити и Брайтон провели матч в АПЛ: пенальти, автогол, Мармуш и шедевр

Игра 29-го тура завершилась со счетом 2:2, Холанд оформил сотое результативное действие

15 марта 2025, 18:55 | Обновлено 15 марта 2025, 19:05
773
0
Ман Сити и Брайтон провели матч в АПЛ: пенальти, автогол, Мармуш и шедевр
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта Манчестер Сити и Брайтон встретились на стадионе Этихад в матче 29-го тура АПЛ 2024/25. Игра завершилась со счетом 2:2.

Первым на 11-й минуте отличился Эрлинг Холанд, который реализовал пенальти. Норвежский форвард оформил сотое результативное действие в высшем дивизионе Англии (84 гола и 16 ассистов).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Еще один мяч для горожан забил Омар Мармуш. У чаек первым автором гола стал Первис Эступиньян. Эквадорец поразил ворота Штеана Ортеги со штрафного.

Для Брайтона на старте второго тайма автогол оформил центрбек Сити Абдукодир Хусанов.

В таблице чемпионата Англии Ман Сити с 48 очками занимает пятое место. У Брайтона 47 пунктов и седьмая позиция.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 15 марта

Манчестер Сити – Брайтон – 2:2

Голы: Холанд, 11 (пен.), Мармуш, 39 – Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Первис Эступиньян Абдукодир Хусанов Эрлинг Холанд пенальти Омар Мармуш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити - Брайтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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