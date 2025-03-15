Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – Брайтон – 2:2. Рекорд Холанда, автогол новичка. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.03.2025 17:00 – FT 2 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2025, 20:19 |
399
0

Ман Сити – Брайтон – 2:2. Рекорд Холанда, автогол новичка. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные матчи 29-го тура АПЛ

15 марта 2025, 20:19 |
399
0
Ман Сити – Брайтон – 2:2. Рекорд Холанда, автогол новичка. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Брайтон

В субботу, 15 марта, прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Матч завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Один из голов в матче забил Эрлинг Холанд – это сотое результативное действие в АПЛ (84 гола и 16 ассистов). Эрлинг стал первым игроком в истории АПЛ, кому для достижения этого предела понадобилось менее сотни матчей.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 15 марта

Манчестер Сити – Брайтон – 2:2

Голы: Холанд, 11 (пен.), Мармуш, 39 - Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

48’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Брайтон).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Вильярреал – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Сливочные впереди. Дубль Мбаппе в ворота Вильярреала
ВИДЕО. Как Навин Малыш забил первый гол за Ворсклу в ворота Руха
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Брайтон видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Футбол | 15 марта 2025, 07:51 10
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025

Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе

Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Футбол | 15 марта 2025, 00:21 2
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил

Вингер планирует перейти в «ПСЖ»

Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Теннис | 15.03.2025, 04:45
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом
Футбол | 15.03.2025, 15:51
ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Футбол | 15.03.2025, 19:55
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 22
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 8
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем