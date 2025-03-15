В субботу, 15 марта, прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Матч завершился вничью 2:2.

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Один из голов в матче забил Эрлинг Холанд – это сотое результативное действие в АПЛ (84 гола и 16 ассистов). Эрлинг стал первым игроком в истории АПЛ, кому для достижения этого предела понадобилось менее сотни матчей.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 15 марта

Манчестер Сити – Брайтон – 2:2

Голы: Холанд, 11 (пен.), Мармуш, 39 - Эступиньян, 21, Хусанов, 48 (автогол)

Видеообзор матча