Украина. Премьер лига15 марта 2025, 07:12 |
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«Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ
Владислав заявил, что не помнит причины конфликта
15 марта 2025, 07:12 |
1884
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Футболист киевского «Динамо» Владислав Ванат отреагировал на стычку с Матвеем Пономаренко после матча против попавшей в трансляцию «Зари».
«Не помню. Склероз немного», – лаконично сказал Ванат.
В текущем сезоне 23-летний Ванат сыграл 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. В настоящее время «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 зачетный пункт.
Ранее Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.
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