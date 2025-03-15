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  4. «Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 07:12 |
1884
0

«Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ

Владислав заявил, что не помнит причины конфликта

15 марта 2025, 07:12 |
1884
0
«Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Футболист киевского «Динамо» Владислав Ванат отреагировал на стычку с Матвеем Пономаренко после матча против попавшей в трансляцию «Зари».

«Не помню. Склероз немного», – лаконично сказал Ванат.

В текущем сезоне 23-летний Ванат сыграл 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. В настоящее время «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 зачетный пункт.

Ранее Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.

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Владислав Ванат Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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