«Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ

Футболист киевского «Динамо» Владислав Ванат отреагировал на стычку с Матвеем Пономаренко после матча против попавшей в трансляцию «Зари».

«Не помню. Склероз немного», – лаконично сказал Ванат.

В текущем сезоне 23-летний Ванат сыграл 34 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. В настоящее время «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 зачетный пункт.

Ранее Матвей Пономаренко объяснил стычку с Владиславом Ванатом.