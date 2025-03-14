15.03.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига14 марта 2025, 19:57 |
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Кривбасс – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
14 марта 2025, 19:57 |
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15 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Кривбассом и Левым Берегом в рамках 21 тура УПЛ.
Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Кривбасс – Левый Берег. Начало в 15:30
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