Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
15.03.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 19:57 |
58
0

Кривбасс – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

14 марта 2025, 19:57 |
58
0
Кривбасс – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

15 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Кривбассом и Левым Берегом в рамках 21 тура УПЛ.

Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кривбасс – Левый Берег. Начало в 15:30

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег
Кривбасс – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эксперт: «Пушич – слишком интелегентный тренер для чемпионата Украины»
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2025, 00:12 46
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс

Элина в четвертьфинале не сумела переиграть Мирру Андрееву, проиграв в двух сетах

Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Бокс | 14 марта 2025, 00:43 1
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO

Сергей Лапин попросил Турки посодействовать в организации боя за титул абсолютного чемпиона

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14.03.2025, 11:36
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
Футбол | 14.03.2025, 12:47
ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
Малиновский сыграет в старте? Тренер Дженоа отметил прогресс украинца
Футбол | 14.03.2025, 18:16
Малиновский сыграет в старте? Тренер Дженоа отметил прогресс украинца
Малиновский сыграет в старте? Тренер Дженоа отметил прогресс украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 1
Футбол
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 16
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 3
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем