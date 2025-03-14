15 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Кривбассом и Левым Берегом в рамках 21 тура УПЛ.

Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.

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Кривбасс – Левый Берег. Начало в 15:30