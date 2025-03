ВИДЕО. Охранник чуть не упал в обморок после встречи с Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает впечатлять миллионы фанатов по всему миру.

В США многие болельщики ходят на матчи клуба, чтобы увидеть Месси, и пытаются сделать с ним фото.

Тоже самое делают и футболисты, которые просят легенду о совместном фото после поединка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это касается и охранников. После матча с «Кавальер» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся в Ямайке, они не смогли удержаться от попыток сфотографироваться с Месси, а один из них даже пожал ему руку.

Радости этого парня не было пределов, казалось, что он упадёт в обморок от счастья.

«Интер» победил со счётом 2:0, а один из голов на счету аргентинца.

Jamaican fans are wonderful! Thank you for the love for Leo Messi 🩷🖤pic.twitter.com/SYx6h1oF7V