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15 марта 2025, 04:35 | Обновлено 15 марта 2025, 04:36
153
0

ВИДЕО. Охранник чуть не упал в обморок после встречи с Месси

Эпичный эпизод случился в Ямайке

15 марта 2025, 04:35 | Обновлено 15 марта 2025, 04:36
153
0
ВИДЕО. Охранник чуть не упал в обморок после встречи с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает впечатлять миллионы фанатов по всему миру.

В США многие болельщики ходят на матчи клуба, чтобы увидеть Месси, и пытаются сделать с ним фото.

Тоже самое делают и футболисты, которые просят легенду о совместном фото после поединка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это касается и охранников. После матча с «Кавальер» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся в Ямайке, они не смогли удержаться от попыток сфотографироваться с Месси, а один из них даже пожал ему руку.

Радости этого парня не было пределов, казалось, что он упадёт в обморок от счастья.

«Интер» победил со счётом 2:0, а один из голов на счету аргентинца.

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видео lifestyle Лионель Месси Интер Майами
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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