ВИДЕО. Охранник чуть не упал в обморок после встречи с Месси
Эпичный эпизод случился в Ямайке
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает впечатлять миллионы фанатов по всему миру.
В США многие болельщики ходят на матчи клуба, чтобы увидеть Месси, и пытаются сделать с ним фото.
Тоже самое делают и футболисты, которые просят легенду о совместном фото после поединка.
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Это касается и охранников. После матча с «Кавальер» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, который состоялся в Ямайке, они не смогли удержаться от попыток сфотографироваться с Месси, а один из них даже пожал ему руку.
Радости этого парня не было пределов, казалось, что он упадёт в обморок от счастья.
«Интер» победил со счётом 2:0, а один из голов на счету аргентинца.
Jamaican fans are wonderful! Thank you for the love for Leo Messi 🖤pic.twitter.com/SYx6h1oF7V— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) March 14, 2025
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