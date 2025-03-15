Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров дал совет Георгию Судакову об уходе из донецкого «Шахтера». Максим избрал чемпионат для Георгия.

«Если бы он показал все свои качества, то я считаю, что ему подошла бы, возможно, Италия или, возможно, Англия. Даже не знаю. Полагаю, что у него очень классные качества, чтобы сделать их лучше.

Я считаю, что игрок должен играть в топ-5 лигах и показывать свой футбол. Очень надеюсь, что он получит такую ​​возможность, и мы увидим его в топ-5 лигах в скором времени. Буду очень рад, если ему удастся перейти туда, куда он хочет и желает», – сказал Таловеров.

В настоящее время национальная сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее Максим Таловеров рассказал, как сборная Украины может обыграть национальную команду Бельгии.