Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 07:31 |
880
0

Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова

Максим Таловеров советует Георгию Судакову сменить чемпионат

15 марта 2025, 07:31 |
880
0
Как же Шахтер? Защитник сборной выбрал новый чемпионат для Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров дал совет Георгию Судакову об уходе из донецкого «Шахтера». Максим избрал чемпионат для Георгия.

«Если бы он показал все свои качества, то я считаю, что ему подошла бы, возможно, Италия или, возможно, Англия. Даже не знаю. Полагаю, что у него очень классные качества, чтобы сделать их лучше.

Я считаю, что игрок должен играть в топ-5 лигах и показывать свой футбол. Очень надеюсь, что он получит такую ​​возможность, и мы увидим его в топ-5 лигах в скором времени. Буду очень рад, если ему удастся перейти туда, куда он хочет и желает», – сказал Таловеров.

В настоящее время национальная сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее Максим Таловеров рассказал, как сборная Украины может обыграть национальную команду Бельгии.

По теме:
Геллер объяснил, почему многие футболисты Динамо играют за Зарю в УПЛ
«Склероз немного». Ванат отреагировал на конфликт с Пономаренко в УПЛ
Олег КОЖУШКО: «С Вернидубом нет никаких недоразумений и конфликтов»
Максим Таловеров Георгий Судаков Серия A Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника
Футбол | 15 марта 2025, 07:29 0
ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника
ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника

Патрик Доргу проявил фейр-плей в матче Лиги Европы против Реала Сосьедад

«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
Футбол | 14 марта 2025, 09:00 0
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком

Итальянский коуч дал несколько комментариев после поражения в Лиге Европы

Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2025, 03:36
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Бокс | 14.03.2025, 13:27
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Футбол | 14.03.2025, 11:09
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 5
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 4
Футбол
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 07:01
Теннис
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем