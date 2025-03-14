В 21-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в субботу, 15 марта, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» встретятся «Кривбасс» и столичный «Левый Берег». Хозяева подходят к поединку, занимая 5-ю позицию в турнирной таблице, «аисты» идут на 10-м месте.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» во второй части нынешнего сезона в УПЛ никак не может выиграть. Он стартовал в 2025 году с крупного поражения от «Вереса» в Ровно со счетом 0:3, а затем на своем поле в номинально гостевом поединке сенсационно проиграл «Ингульцу» – 0:2.

Только в третьей игре года криворожские футболисты смогли забить свой первый официальный гол второй части кампании. Огорчили они «Шахтер» и это помогло им добиться ничьей в поединке с «горняками» – 1:1. Мировая с дончанами, в принципе, должна была порадовать «Кривбасс», но отсутствие побед в последних поединках, думается, серьезно беспокоит тренерский штаб команды во главе с Юрием Вернидубом.

«Я благодарю ребят, что они вышли, действительно бились за каждый мяч, ложились под эти мячи, не давали «Шахтеру» наносить удары, блокировали. Неплохой гол забил наш новичок Мендоза. Сегодня мы заслуживали ничью, ведь очень много борьбы навязали «Шахтеру». Тем самым не дали им спокойно разыгрывать мячи, давить. То есть того, что они любят и что они хотят», – заявил Вернидуб после поединка с «Шахтером».

К слову, гол в ворота «горняков» стал для «Кривбасса» сотым, который команда забила под руководством Юрия Вернидуба. Юбилей!

«Кривбасс» после матча с «Шахтером» официально распрощался с полузащитником Владиславмо Самотюком и нападающим Олегом Кожушко, предоставив им статус свободных агентов. Зато в последний день трансферного окна клуб заявил 24-летнего хорватского защитника Яна Юрчеца, который также имеет гражданство Польши.

Левый Берег

Команда Виталия Первака продолжает проходить свои университеты в Украинской Премьер-лиге, проводя в ней свой первый сезон. И, стоит признать, что «аисты» уверенно идут к тому, что по итогам кампании смогут по праву остаться в элитном дивизионе на будущий сезон. Сейчас они в турнирной таблице 10-е, имея 22 очка после 20 матчей. Позади 2/3 турнирной дистанции, вперед – еще одна треть.

На сегодня футболисты «Левого Берега» могут похвастаться тем, что они в шести последних поединка только один раз проиграли и один раз сыграли вничью, зато победили 4 раза. И проиграли подопечные Первака не кому-то там, а «Шахтеру», с которым им еще априори тягаться наравныхх невозможно.

На сегодня «Левый Берег» имеет серию из двух победных поединков, обыграв поочередно «Черноморец» (1:0) и «Верес» (2:0). Победа над ровенской командой в преддверии матча с «Кривбассом» обращает на себя повышенное внимание, ведь ранее «Верес», напомним, убедительно разбил… «Кривбасс».

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 1 очный поединок, который состоялся в первом круге нынешнего сезона.

15 сентября прошлого года на поле «Левого Берега» со счетом 1:0 победила криворожская команда. Единственный победный гол она забила усилиями Задераки на 81-й минуте.

Прогноз на противостояние

Эксперты ждут победы от «Кривбасса». Их ожидания вполне оправданы и закономерны, ведь криворожцы будут играть дома и против соперника, который значительно уступает ему в турнирных показателях. Но есть реалии сегодняшнего дня, а они не во всем на стороне криворожского коллектива. К примеру, чего только стоит серия «Левого Берега» из двух побед кряду. Осмелимся предположить, что «аисты» в Кривом Роге не проиграют.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго, Илич, Хомченовский, Кузык, Лунев, Микитишин, Соса.

«Левый Берег»: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Сидней, Шаповал, Косовский, Дедух, Синица, Шастал, Сухоручко.