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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 08:19 | Обновлено 15 марта 2025, 08:20
252
0

Геллер объяснил, почему многие футболисты Динамо играют за Зарю в УПЛ

Президент луганской команды рассказал о теплых взаимоотношениях между клубами

15 марта 2025, 08:19 | Обновлено 15 марта 2025, 08:20
252
0
Геллер объяснил, почему многие футболисты Динамо играют за Зарю в УПЛ
ФК Заря. Евгений Геллер

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты киевского «Динамо» выступают за луганский клуб на правах аренды. Функционер заявил о теплых отношениях между клубами.

«Молодым игрокам очень тяжело пробиваться в Динамо, поэтому они отбиваются у нас, потом, когда мужествуют, возвращаются в свой родной клуб. Они приносят параллельно хорошие результаты нашему клубу, поэтому два клуба довольны», – заявил функционер.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.«Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.

Ранее Владислав Ванат отреагировал на ссору с Матвеем Пономаренко после матча против Зари.

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Евгений Геллер Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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