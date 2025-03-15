Геллер объяснил, почему многие футболисты Динамо играют за Зарю в УПЛ

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер объяснил, почему многие футболисты киевского «Динамо» выступают за луганский клуб на правах аренды. Функционер заявил о теплых отношениях между клубами.

«Молодым игрокам очень тяжело пробиваться в Динамо, поэтому они отбиваются у нас, потом, когда мужествуют, возвращаются в свой родной клуб. Они приносят параллельно хорошие результаты нашему клубу, поэтому два клуба довольны», – заявил функционер.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.«Заря» находится на шестой строчке с 29 баллами после 20 матчей.

Ранее Владислав Ванат отреагировал на ссору с Матвеем Пономаренко после матча против Зари.