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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 15:31 | Обновлено 14 марта 2025, 15:41
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег

Матч УПЛ пройдет 15 марта

14 марта 2025, 15:31 | Обновлено 14 марта 2025, 15:41
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег
ФК Кривбасс

15 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Кривбассом и Левым Берегом в рамках 21 тура УПЛ.

Кривбасс в турнирной таблице идет на 5-й позиции с 32 пунктами, а вот Левый Берег благодаря двум кряду победам поднялся из зоны переходных матчей на 10-е место с 22 очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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