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  4. Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Италия
14 марта 2025, 15:23 | Обновлено 14 марта 2025, 15:24
1178
5

Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов

Артем может сменить клубную прописку уже летом

14 марта 2025, 15:23 | Обновлено 14 марта 2025, 15:24
1178
5
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может покинуть римский клуб по окончанию текущего сезона, сообщает serieanews.com.

По информации источника, «волки» разочарованы выступлениями 27-летнего нападающего и будут вынуждены принять трудное решение. Если в ближайшие несколько воскресений Довбик не продемонстрирует прогресс в своей игре, в римском клубе рассмотрят вариант с продажей украинца, чтобы уменьшить потери от его трансфера.

Отмечается, что за ситуацией с нападающим внимательно следят несколько клубов из других чемпионатов.

Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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samird
Це чудовий варіант для Артема. А якщо Рома продасть Діабалу - безальтернативний. В Ромі практично весь півзахист - руйнівники, які вміють тільки в горизонтальний футбол. І іноді можуть протягнути і пробити (по святах). Там банально немає кому пасувати на форварда-фінішера. 
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+5
Octopus
Из Ромы валить надо. В конце сезона Раньери уходит, опять с кем-нибудь не угадают и наша песня хороша начинай сначала
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+3
SHN
Бред. Довбик забил достаточно по меркам СериАла в первый сезон.
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+1
vbrjkf
Перехід в Серію А був помилкою Довбика. Це не його чемпіонат, або не його команда. 
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0
umnuy2
там и так некому играть кроме Дибалы да иногда Анхелиньо что-то выдать может...команда ниочём,лучше бы в Атлетико перешёл
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0
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