Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Артем может сменить клубную прописку уже летом
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может покинуть римский клуб по окончанию текущего сезона, сообщает serieanews.com.
По информации источника, «волки» разочарованы выступлениями 27-летнего нападающего и будут вынуждены принять трудное решение. Если в ближайшие несколько воскресений Довбик не продемонстрирует прогресс в своей игре, в римском клубе рассмотрят вариант с продажей украинца, чтобы уменьшить потери от его трансфера.
Отмечается, что за ситуацией с нападающим внимательно следят несколько клубов из других чемпионатов.
Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».
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