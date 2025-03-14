Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может покинуть римский клуб по окончанию текущего сезона, сообщает serieanews.com.

По информации источника, «волки» разочарованы выступлениями 27-летнего нападающего и будут вынуждены принять трудное решение. Если в ближайшие несколько воскресений Довбик не продемонстрирует прогресс в своей игре, в римском клубе рассмотрят вариант с продажей украинца, чтобы уменьшить потери от его трансфера.

Отмечается, что за ситуацией с нападающим внимательно следят несколько клубов из других чемпионатов.

Ранее игру Довбика оценил спортивный директор «Ромы».