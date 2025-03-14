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  4. «Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Италия
14 марта 2025, 11:09 |
469
0

«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика

Флориан Гисольфи считает, что Артём уже показал свои качества

14 марта 2025, 11:09 |
469
0
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Ромы» Флориан Гисольфи оценил игру украинского форварда своей команды Артема Довбика.

«Мы можем говорить откровенно, быть девяткой в «Роме» - непросто. Ему нужно время, но он продемонстрировал свои качества и менталитет. Он забил 14 голов.

В первом матче с «Атлетиком» Артем сыграл хорошо - он имел несколько моментов, утомил оборону соперника, а затем Шомуродов довел дело до конца», – цитирует Гисольфи forzaroma.info.

«Рома» уступила «Атлетику» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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