СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта

В субботу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Манчестер Сити – Брайтон

1.70 – 4.49 – 4.64

17:00 Эвертон – Вест Хэм

2.15 – 3.34 – 3.82

18:00 Рух – Ворскла

2.50 – 2.93 – 3.43

19:30 Вильярреал – Реал Мадрид

3.22 – 4.10 – 2.17

КИБЕРСПОРТ

16:45 Team Vitality – The Mongolz

1.30 – 3.60