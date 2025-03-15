Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Другие новости
15 марта 2025, 05:55 |
54
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 марта 2025, 05:55 |
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Манчестер Сити – Брайтон

Ggbet 1.70 – 4.49 – 4.64

17:00 Эвертон – Вест Хэм

Ggbet 2.15 – 3.34 – 3.82

18:00 Рух – Ворскла

Ggbet 2.50 – 2.93 – 3.43

19:30 Вильярреал – Реал Мадрид

Ggbet 3.22 – 4.10 – 2.17

КИБЕРСПОРТ

16:45 Team Vitality – The Mongolz

Ggbet 1.30 – 3.60

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 91
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
Футбол | 14 марта 2025, 22:07 3
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа

Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте

Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14.03.2025, 11:36
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Футбол | 14.03.2025, 11:49
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.03.2025, 05:34
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 5
Футбол
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем