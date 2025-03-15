Другие новости15 марта 2025, 05:55 |
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 марта 2025, 05:55 |
54
0
В субботу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:00 Манчестер Сити – Брайтон
17:00 Эвертон – Вест Хэм
18:00 Рух – Ворскла
19:30 Вильярреал – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
16:45 Team Vitality – The Mongolz
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 91
В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана
Футбол | 14 марта 2025, 22:07 3
Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте
Футбол | 14.03.2025, 11:36
Футбол | 14.03.2025, 11:49
Футбол | 15.03.2025, 05:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2025, 09:57 15
13.03.2025, 13:51
14.03.2025, 07:47 5
13.03.2025, 07:50 4
14.03.2025, 00:43 1
14.03.2025, 09:07
14.03.2025, 15:02 17
13.03.2025, 10:33 4