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  4. Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
Испания
14 марта 2025, 19:02 | Обновлено 14 марта 2025, 19:44
1906
1

Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити

Нынешний сезон блестяще складывается для бразильца

14 марта 2025, 19:02 | Обновлено 14 марта 2025, 19:44
1906
1
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний бразильский вингер «Барселоны» Рафинья после двух сезонов, в которых его многократно подвергали критике, наконец-то обосновался в команде и выглядит одним из ее лидеров.

Еще летом минувшего года «Барселона» была готова рассмотреть продажу бразильца за 60 миллионов евро, но желающих заплатить такую сумму не нашлось и Рафинья остался, а теперь имеет на своем счету 13 голов и 9 ассистов в 26 поединках Ла Лиги-2024/25.

Ныне активный интерес к Рафинье проявляют многие топ-клубы Европы, среди которых выделяется «Манчестер Сити», где якобы готовы расстаться с 80 миллионами евро в обмен на подписание бразильца.

Впрочем, сам Рафинья не прочь остаться в «Барселоне», которая даже готова предложить ему продлить контракт. Футболист уже выставил очень существенные требования, которые в испанской прессе называют не иначе как «золотым контрактом».

Рафинья хочет получать по новому контракту в «Барселоне» 14 миллионов евро «чистыми», войдя в тройку самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Пока, как отмечают испанские издания, реакция руководства «Барсы» на такие требования Рафиньи неизвестна.

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Рафинья Диас Барселона Манчестер Сити продление контракта трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Барса не може собі дозволити тримати багато високооплачуваних гравців. Принаймні зараз. Тож можливо хтось піде з клубу
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