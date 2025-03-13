Гвардиола хочет видеть в Ман Сити лидера Барселоны. Готовится предложение

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет видеть 28-летнего футболиста в команде, считая его идеальным игроком для усиления атаки команды. Английский клуб готов сделать предложение в 80 миллионов евро за бразильца. Но ни игрок, ни клуб, пока что не намерены расставаться.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и их спортивный директор Деку дали понять, что Рафинья не продается, но ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Сити» активизирует попытки подписать вингера.

Ранее сообщалось о том, что кипер «Барселоны» может покинуть клуб.