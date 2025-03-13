Гвардиола хочет видеть в Ман Сити лидера Барселоны. Готовится предложение
Рафинья привлекает внимание английского клуба
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет видеть 28-летнего футболиста в команде, считая его идеальным игроком для усиления атаки команды. Английский клуб готов сделать предложение в 80 миллионов евро за бразильца. Но ни игрок, ни клуб, пока что не намерены расставаться.
Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и их спортивный директор Деку дали понять, что Рафинья не продается, но ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Сити» активизирует попытки подписать вингера.
Ранее сообщалось о том, что кипер «Барселоны» может покинуть клуб.
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