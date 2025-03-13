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  4. Заменит вратаря Ливерпуля в Испании. Кипер Барселоны может покинуть клуб
Испания
13 марта 2025, 13:06 |
420
0

Заменит вратаря Ливерпуля в Испании. Кипер Барселоны может покинуть клуб

Иньяки Пеньей интересуется «Валенсия»

13 марта 2025, 13:06 |
420
0
Заменит вратаря Ливерпуля в Испании. Кипер Барселоны может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

«Валенсия» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «летучие мыши» видят в 26-летнем футболисте замену для грузина Гиорги Мамардашвили, который после завершения нынешней кампании присоединится к «Ливерпулю».

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик абсолютно не рассчитывает на Иньяки Пенью.

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Иньяки Пенья Барселона Валенсия Гиорги Мамардашвили трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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