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Лига Европы
15 марта 2025, 07:29 | Обновлено 15 марта 2025, 07:53
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0

ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника

Патрик Доргу проявил фейр-плей в матче Лиги Европы против Реала Сосьедад

15 марта 2025, 07:29 | Обновлено 15 марта 2025, 07:53
600
0
ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Защитник Манчестер Юнайтед Патрик Доргу проявил фейр-плей в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Реала Сосьедад (4:1).

На 84-й минуте Доргу ворвался в штрафную соперника, после чего арбитр Иманоль Альгуасиль назначил пенальти за фол на нем.

Однако сам футболист подбежал к судье и признался, что защитник соперников Амари Траоре сыграл мяч. После просмотра VAR рефери отменил свое решение.

Главный тренер МЮ Рубен Аморим похвалил футболиста за этот поступок, отметив: «Я горжусь им, но не знаю, сказал ли бы то же самое, если бы счет был другим».

По итогам двух матчей Ман Юнайтед вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с Лионом, матчи состоятся 10 и 17 апреля. Следующая игра манкунианцев пройдет 16 марта в АПЛ против Лестера.

ВИДЕО. Как игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперника

Видеообзор матча. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1

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Манчестер Юнайтед Патрик Доргу Реал Сосьедад фейр-плей Лига Европы Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад судейство Иманоль Альгуасиль VAR Рубен Аморим видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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