Он испортил сезон Ромы. В Италии уничтожают Довбика за вылет из Лиги Европы

В Италии жестко раскритиковали игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (1:3).

Вот как бывшие футболисты, журналисты и эксперты высказались по поводу выступления 27-летнего нападающего в Бильбао.

Роберто Пруццо: «Рома» играла вдевятером. Я никогда не видел, чтобы центральный нападающий так играл. Раньери правильно сделал, что убрал его. После этого я тоже задал бы себе вопрос о его будущем. Довбик, безусловно, должен сделать больше со своими габаритами».

Фабрицио Ромондини: «Я не принимаю отношения Довбика. Я не увидел, чтобы он начал бегать, жертвы с его стороны после того, как Рома осталась в меньшинстве. Я не увидел у него воли к борьбе, как у других».

Маурицио Коппола: «Хуммельсу и Довбику должно быть стыдно, они испортили сезон «Ромы».

Тициано Морони: «Довбик – это проблема».

Марио Корси: «Сейчас говорят, что Довбык – неудачник, а Шомуродов должен играть. По моему мнению, они оба могут отправляться домой. Если клуб продаст Довбика, то окажет большую услугу всем болельщикам «Ромы». Извините, но у него нет ни капли мужества».

Нандо Орси: «Довбика мы уже знаем. Украинец полностью отсутствовал в этом матче».

Алессандро Кристофори: «К сожалению, некоторые игроки, такие как Довбик, не поняли, что игра изменилась после красной карточки».

Ранее сообщалось, что «Рома» размышляет над возможностью продажи Артема Довбика.