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  4. Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
WTA
15 марта 2025, 03:55 |
28
0

Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

15 марта 2025, 03:55 |
28
0
Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева и Ига Свентек

15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале полька уступила Мирре Андреевой со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 за 2 часа и 18 минут.

Свентек в 2024 году взяла трофей на кортах И-У. В финале Андреева сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.

Андреева во второй раз за месяц выиграла у Иги.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

🏳️ Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3

Видеообзор матча

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Ига Свёнтек Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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