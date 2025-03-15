Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча

15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале полька уступила Мирре Андреевой со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 за 2 часа и 18 минут.

Свентек в 2024 году взяла трофей на кортах И-У. В финале Андреева сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.

Андреева во второй раз за месяц выиграла у Иги.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

🏳️ Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3

Видеообзор матча