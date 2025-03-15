WTA15 марта 2025, 03:55 |
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Мирра Андреева – Ига Свентек. Вылет чемпионки. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15 марта 2025, 03:55 |
28
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15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В полуфинале полька уступила Мирре Андреевой со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 за 2 часа и 18 минут.
Свентек в 2024 году взяла трофей на кортах И-У. В финале Андреева сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.
Андреева во второй раз за месяц выиграла у Иги.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
🏳️ Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3
Видеообзор матча
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