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  4. Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Откусила от одной баранки. Видеообзор матча
WTA
15 марта 2025, 05:18 |
61
0

Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Откусила от одной баранки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

15 марта 2025, 05:18 |
61
0
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Откусила от одной баранки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Арина Соболенко

15 марта пятая ракетка мира Мэдисон Киз (США) не сумела переиграть Арину Соболенко (WTA 1) в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Чемпионка Australian Open проиграла со счетом 0:6, 1:6 за 51 минуту. Для Киз это поражение стало первым в 2025 году, она прервала винстрик из 16 матчей.

В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:0, 6:1

Видеообзор матча

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Арина Соболенко Мэдисон Киз WTA Индиан-Уэллс теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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