Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Откусила от одной баранки. Видеообзор матча

15 марта пятая ракетка мира Мэдисон Киз (США) не сумела переиграть Арину Соболенко (WTA 1) в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Чемпионка Australian Open проиграла со счетом 0:6, 1:6 за 51 минуту. Для Киз это поражение стало первым в 2025 году, она прервала винстрик из 16 матчей.

В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:0, 6:1

Видеообзор матча