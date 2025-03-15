WTA15 марта 2025, 05:18 |
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Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Откусила от одной баранки. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15 марта 2025, 05:18 |
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15 марта пятая ракетка мира Мэдисон Киз (США) не сумела переиграть Арину Соболенко (WTA 1) в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Чемпионка Australian Open проиграла со счетом 0:6, 1:6 за 51 минуту. Для Киз это поражение стало первым в 2025 году, она прервала винстрик из 16 матчей.
В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:0, 6:1
Видеообзор матча
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