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  4. Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
WTA
15 марта 2025, 04:45 | Обновлено 15 марта 2025, 04:48
582
3

Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час

К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах

15 марта 2025, 04:45 | Обновлено 15 марта 2025, 04:48
582
3
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Getty Images/Global Images Ukraine

Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 5) потерпела первое поражение в 2025 году.

В полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс американка в двух сетах разгромно проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 51 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [5] – 6:0, 6:1

Это была седьмая встреча соперниц. Киз отдала Соболенко пятое очное противостояние, в частности позволив взять реванш за финал АО-2025.

Мэдисон в текущем сезоне провела 17 поединков и впервые проиграла. Ее винстрик составлял 16 матчей благодаря не только трофею на австралийском мейджоре, но и титул на пятисотнике в Аделаиде в январе.

В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.

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Арина Соболенко Мэдисон Киз WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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🎾❤️🐟
Індіан-Веллсу я дивлюсь❗🎾
Матчі до самого світанку❗🌄
Й вітати радий Білорусь❗❤️💚
Сестра повісила баранку❗🥯 😊
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0
🎾❤️🐟
Привітання щирі для Арішки❗❤️💚
Американці дала на горішки❗🥜🥜🥜
Уявить годі кращого реваншу❗
Розірвала! Просто без шансу❗✊
❤️💚6-0/6-1🇺🇸 😊
(дати на горіхи=дати прочухана)
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0
🎾❤️🐟
🎉🎉🎉🎇🥳З вдалим реваншом нашу рідненьку білоруську сестроньку Арінку! Показала американській вискочці її справжнє місце!
Зате американці лишиться смачний бублик до американо! І за це має бути вдячна! ☕🥯 😊
Хоча була близька до двох...
Бажаємо Арінці виграти і фінал! 🏆❤️💚 😊
💪Вона вміє грати проти Мірри!
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0
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