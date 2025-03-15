Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах
Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 5) потерпела первое поражение в 2025 году.
В полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс американка в двух сетах разгромно проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 51 минуту.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [5] – 6:0, 6:1
Это была седьмая встреча соперниц. Киз отдала Соболенко пятое очное противостояние, в частности позволив взять реванш за финал АО-2025.
Мэдисон в текущем сезоне провела 17 поединков и впервые проиграла. Ее винстрик составлял 16 матчей благодаря не только трофею на австралийском мейджоре, но и титул на пятисотнике в Аделаиде в январе.
В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.
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Матчі до самого світанку❗🌄
Й вітати радий Білорусь❗❤️💚
Сестра повісила баранку❗🥯 😊
Американці дала на горішки❗🥜🥜🥜
Уявить годі кращого реваншу❗
Розірвала! Просто без шансу❗✊
❤️💚6-0/6-1🇺🇸 😊
(дати на горіхи=дати прочухана)
Зате американці лишиться смачний бублик до американо! І за це має бути вдячна! ☕🥯 😊
Хоча була близька до двох...
Бажаємо Арінці виграти і фінал! 🏆❤️💚 😊
💪Вона вміє грати проти Мірри!