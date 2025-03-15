Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час

Победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 5) потерпела первое поражение в 2025 году.

В полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс американка в двух сетах разгромно проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 51 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз (США) [5] – 6:0, 6:1

Это была седьмая встреча соперниц. Киз отдала Соболенко пятое очное противостояние, в частности позволив взять реванш за финал АО-2025.

Мэдисон в текущем сезоне провела 17 поединков и впервые проиграла. Ее винстрик составлял 16 матчей благодаря не только трофею на австралийском мейджоре, но и титул на пятисотнике в Аделаиде в январе.

В финале И-У Соболенко сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.